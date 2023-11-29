Cụ thể, năm 2012, Nhu làm chung với chị D. tại một quán ăn ở quận Bình Thạnh. Trong quá trình làm chung, Nhu có tình cảm với chị D. nhưng chị D. từ chối.

Theo thông tin từ báo Sài gòn và Giải phóng, Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) là người sát hại chị T.M.D. (sinh năm 1991) và khóa cửa căn nhà rồi đổ xăng phóng hỏa, làm cháu N.L.H.P. (sinh năm 2020) và cháu T.M.T.K. (sinh năm 2021) tử vong.

Năm 2016, Nhu bị đuổi việc và về quê ở tỉnh Hà Nam. Năm 2018, Nhu quay lại TPHCM làm việc. Tháng 11/2023, Nhu vay tiền qua mạng xã hội để chi xài cá nhân nhưng không có khả năng trả lại. Cảm thấy cuộc sống bế tắc, đồng thời nhiều lần suy nghĩ về chị D. nên Nhu nảy sinh ý định giết chị.

Theo thông tin từ VTC News, giữa tháng 11/2023, Nhu đến quán ăn từng làm chung với chị D. ở quận Bình Thạnh và biết chị đã nghỉ việc. Tuy nhiên, Nhu phát hiện anh T. là chồng chị D. vẫn làm việc tại quán này. Nhu chờ đến khi anh T. hết giờ làm, đi theo nhằm xác định nơi ở của chị D.. Sau đó, Nhu đặt mua áo khoác, nón bảo hiểm của hãng xe công nghệ và 1 xe máy qua mạng, đồng thời mua dao dùng làm hung khí gây án.

Khoảng 13 giờ ngày 21/11, Nhu mang theo can nhựa, hộp quẹt, dao rồi chạy xe máy đến nhà chị D.. Trên đường đi, Nhu ghé cây xăng mua 300.000 đồng xăng đổ vào can nhựa.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: VTC News

Khi đến trước nhà chị D. ở hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Nhu phát hiện nhà không khóa cửa nên đi vào bên trong. Bắt gặp chị D., Nhu liền dùng dao đâm chị. Bà N.T.P. (mẹ chị D.) hoảng sợ, chạy ra ngoài hô hoán.

Chị D. cũng bỏ chạy ra ngoài 1 đoạn thì gục xuống đường. Nhu đóng cửa, đổ xăng ra sàn nhà rồi lấy hộp quẹt đốt. Thời điểm này, trong nhà có cháu P. (con chị D.) và K. (cháu ruột chị D.). Hậu quả, chị D., cháu P. và cháu K. tử vong.

Sau khi gây án, Nhu chạy khỏi hiện trường, đến gầm cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5) thì bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ.