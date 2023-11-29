Trắng đêm giải cứu nam thanh niên rơi kẹt giữa 2 bức tường nhà dân ở TP.HCM: Chửi bới cảnh sát sau khi thoát ra ngoài

Đời sống 29/11/2023 12:07

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) cho biết đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt tại khe hở giữa 2 bức tường tại hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng hơn 21h30 ngày 28/11, thanh niên (khoảng 30 tuổi) với biểu hiện không tỉnh táo đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng trong hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13 (quận 4) thì bị trượt rơi xuống khe hở giữa căn nhà (số C20 Xóm Chiếu và nhà liền kề phía sau).

Nạn nhân bị kẹt cứng bên trong khe hở liên tục kêu cứu. Nhiều người dân tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Trắng đêm giải cứu nam thanh niên rơi kẹt giữa 2 bức tường nhà dân ở TP.HCM: Chửi bới cảnh sát sau khi thoát ra ngoài - Ảnh 1
Nạn nhân mắc kẹt được các lực lượng đục tường giải cứu ra ngoài an toàn - Ảnh: VietNamNet

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) điều động 3 xe chuyên dùng cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an quận 4 để tiếp cận, giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Khi tới nơi, lực lượng Phòng PC07 biết phương án thả dây từ trên cao xuống khe hở để kéo nạn nhân lên của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 4 không thành nên đơn vị tính phương án đục tường. Nạn nhân rơi xuống khe tường, rất chật hẹp, tiếp giáp giữa 3-4 nhà. Quá trình đục tường lực lượng hết sức cẩn thận.

Các cán bộ vừa đục, vừa phải che chắn để tránh trong quá trình phá tường gây bị thương cho nạn nhân. Đồng thời, cảnh sát lấy khăn, mền che cho người bị mắc kẹt không bị bụi bặm. Khi đục tường tiếp cận được nam thanh niên, anh này không hợp tác và có biểu hiện không tỉnh táo, cố thủ bên trong.

Trắng đêm giải cứu nam thanh niên rơi kẹt giữa 2 bức tường nhà dân ở TP.HCM: Chửi bới cảnh sát sau khi thoát ra ngoài - Ảnh 2Trắng đêm giải cứu nam thanh niên rơi kẹt giữa 2 bức tường nhà dân ở TP.HCM: Chửi bới cảnh sát sau khi thoát ra ngoài - Ảnh 3
Nam thanh niên được cảnh sát đưa ra ngoài chỉ bị xây xát nhẹ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Phòng PC07, đây là vụ tương đối phức tạp, khó khăn vì hiện trường giữa khe tường các nhà dân chật hẹp. Nạn nhân bị kẹt cứng, không cử động được, có biểu hiện không hợp tác.

Do công trình đã xuống cấp nên khi phá tường công an có tính toán đến nguy cơ sụp đổ. Vì thế, khi đập tường, cảnh sát phải sử dụng công cụ chống đỡ.

Đến khoảng 1h40, tường đã được phá để lộ khoảng trống khá rộng cho nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, nam thanh niên bị mắc kẹt vẫn cố thủ tại chỗ.

Sau 20 phút động viên, trấn an và khuyên nhủ nạn nhân chui ra, cảnh sát buộc phải dùng sức kéo nạn nhân ra ngoài.

Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác

Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác

Chị Lê Thu Thủy (trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) gửi thư cảm ơn đến Công an quận Hà Đông đã tận tình giúp đỡ nhận lại số tiền chuyển nhầm sau 3 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   giải cứu người mắc kẹt tin nóng ton moi

TIN MỚI NHẤT

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 4 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 6 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 24 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong