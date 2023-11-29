Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) cho biết đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt tại khe hở giữa 2 bức tường tại hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng hơn 21h30 ngày 28/11, thanh niên (khoảng 30 tuổi) với biểu hiện không tỉnh táo đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng trong hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13 (quận 4) thì bị trượt rơi xuống khe hở giữa căn nhà (số C20 Xóm Chiếu và nhà liền kề phía sau). Nạn nhân bị kẹt cứng bên trong khe hở liên tục kêu cứu. Nhiều người dân tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Nạn nhân mắc kẹt được các lực lượng đục tường giải cứu ra ngoài an toàn - Ảnh: VietNamNet Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) điều động 3 xe chuyên dùng cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an quận 4 để tiếp cận, giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Khi tới nơi, lực lượng Phòng PC07 biết phương án thả dây từ trên cao xuống khe hở để kéo nạn nhân lên của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 4 không thành nên đơn vị tính phương án đục tường. Nạn nhân rơi xuống khe tường, rất chật hẹp, tiếp giáp giữa 3-4 nhà. Quá trình đục tường lực lượng hết sức cẩn thận.

Các cán bộ vừa đục, vừa phải che chắn để tránh trong quá trình phá tường gây bị thương cho nạn nhân. Đồng thời, cảnh sát lấy khăn, mền che cho người bị mắc kẹt không bị bụi bặm. Khi đục tường tiếp cận được nam thanh niên, anh này không hợp tác và có biểu hiện không tỉnh táo, cố thủ bên trong. Nam thanh niên được cảnh sát đưa ra ngoài chỉ bị xây xát nhẹ - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Phòng PC07, đây là vụ tương đối phức tạp, khó khăn vì hiện trường giữa khe tường các nhà dân chật hẹp. Nạn nhân bị kẹt cứng, không cử động được, có biểu hiện không hợp tác. Do công trình đã xuống cấp nên khi phá tường công an có tính toán đến nguy cơ sụp đổ. Vì thế, khi đập tường, cảnh sát phải sử dụng công cụ chống đỡ. Đến khoảng 1h40, tường đã được phá để lộ khoảng trống khá rộng cho nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, nam thanh niên bị mắc kẹt vẫn cố thủ tại chỗ. Sau 20 phút động viên, trấn an và khuyên nhủ nạn nhân chui ra, cảnh sát buộc phải dùng sức kéo nạn nhân ra ngoài.

Bất ngờ nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác Chị Lê Thu Thủy (trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông) gửi thư cảm ơn đến Công an quận Hà Đông đã tận tình giúp đỡ nhận lại số tiền chuyển nhầm sau 3 năm.

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