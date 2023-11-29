Cần tiền tiêu xài, cha 'rủ' con trai 14 tuổi đi cướp tài sản

Đời sống 29/11/2023 06:10

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 (TPHCM) đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Tây (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và con trai của Tây (14 tuổi) về tội cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tây (41 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Vũ Thiên Trụ (14 tuổi, con ruột của Tây) về hành vi “Cướp tài sản”.

 

Cụ thể, cần tiền tiêu xài nên Tây đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường và rủ con trai cùng tham gia.

Tháng 10, Tây nói con trai lên mạng xã hội đặt mua 2 biển số xe mô tô, 2 bình xịt hơi cay, 2 roi điện cầm tay, 1 cây ná thun và 10 viên bi bằng thủy tinh... để đi gây án.

Cần tiền tiêu xài, cha 'rủ' con trai 14 tuổi đi cướp tài sản - Ảnh 1
2 cha con Tây và chiếc xe SH của anh D. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 0h10 ngày 12/11, Tây điều khiển xe máy, chở theo Trụ lưu thông trên các tuyến đường để tìm người đi xe máy một mình về khuya để ra tay cướp giật.

Đến khoảng 2h cùng ngày, cả hai lưu thông trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) thì phát hiện anh Đ.C.D. (24 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe SH đi một mình. Lập tức, Tây tăng ga chạy vượt lên phía trước xe của anh D. để Trụ cầm bình hơi cay xịt 2 lần vào mặt nam thanh niên.

 

Bị dính hơi cay vào mặt, anh D. loạng choạng tay lái và ngã xuống đường. Lúc này, Trụ cầm roi điện chích 2 cái vào cổ và chân phải của anh D. khiến nạn nhân gục xuống đường. Sau đó, Trụ cảnh giới để cho Tây lục lọi lấy túi đeo chéo bên trong có 1 iPhone 11 Promax, giấy tờ tùy thân và lấy xe SH của anh D. rồi cùng tẩu thoát.

 

Bị cướp, anh D. đến Công an phường Thạnh Lộc trình báo. Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ dữ liệu thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Tây và con trai nên tiến hành bắt giữ tại căn nhà ở quận Bình Thạnh. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

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