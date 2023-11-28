Ttrước khi tòa tuyên án, chị Nguyễn Bích Hằng (mẹ bé K.) nghẹn ngào cho biết, chị rất mong đợi vào kết quả phiên tòa hôm nay để linh hồn con trai được an ủi phần nào. Cả đêm qua chị không thể chợp mắt, suy nghĩ rất nhiều về phiên tòa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 28/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Chu Uyển Vân (27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau giây lát trấn tĩnh, chị bộc bạch có lỗi lớn với con khi làm mẹ mà không thể chăm sóc con chu đáo.

Là một người mẹ đơn thân nên chị Hằng rất vất vả trong khi mang bầu cũng như sinh con. Chị coi bé K. là niềm an ủi duy nhất. Thế nhưng, sau một đêm gửi con cho bảo mẫu, chị đã mất con mãi mãi. "Con đến với tôi khá bất ngờ, tôi hy vọng hai mẹ con có thể cùng nhau vượt qua tất cả, có người bạn đồng hành sẻ chia trong cuộc sống nhưng cuộc đời quá bất công đã chia cắt hai mẹ con", chị Hằng bật khóc.

Do trục trặc về mặt giấy tờ nên sau khi sinh con chị không thể làm giấy khai sinh. Đến ngày con mất, chị và gia đình mới làm giấy khai sinh và khai tử cho con cùng lúc. "Tôi nhận được giấy khai tử của con trước, gần một tuần sau mới nhận được giấy khai sinh, đau xót lắm", chị nghẹn ngào nói.

Chị Nguyễn Bích Hằng (mẹ cháu B.K.) - Ảnh: Báo Dân trí

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Chu Uyển Vân khai, đêm 9/1 Vân nhận trông giữ 2 cháu bé (cháu lớn 7 tháng tuổi, cháu nhỏ 3 tháng tuổi) dù không có trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề. Việc trông trẻ chỉ có mình bị cáo thực hiện, còn chồng thường xuyên đi làm.

Trước khi nhận trông cháu B.K. khoảng một tuần, Uyển Vân có trao đổi với chị Nguyễn Bích Hằng về việc trông giữ cũng như tiền công mỗi ngày. Khi đó chị Hằng thông báo ngày 8/1 chị đưa con trai đi tiêm vắc xin nên đến ngày 9/1 sẽ nhờ Vân trông con qua đêm.

19h30 ngày 9/1, chị Hằng đưa con đến nhà Vân và cầm theo một túi đồ. Lúc này, chị Hằng dặn Vân bé K. mới tiêm vắc xin xong, nếu thấy con quấy khóc quá thì gọi mẹ đến đón.

7h sáng hôm sau, bé K. tỉnh dậy và uống hết hơn 100ml sữa rồi có biểu hiện sặc sữa. Do quá hoảng loạn, bị cáo không biết cách sơ cứu cho cháu bé. Cháu B.K. sau đó tử vong. Nguyên nhân cái chết của cháu K. được nhà chức trách xác định do suy hô hấp tuần hoàn.

Bảo mẫu Chu Uyển Vân tại phiên tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, HĐXX liên tục đặt câu hỏi về việc bé K. có biểu hiện bất thường sau khoảng bao lâu thì bị cáo gọi điện cho xe cứu thương. Lúc đầu Uyển Vân khai sau khoảng 15 phút song sau đó bị cáo liên tục thay đổi mốc thời gian gọi xe cứu thương.

Sau những lời khai bất nhất của Chu Uyển Vân, HĐXX xét xử mời anh Nguyễn Đình Hoàng (nhân viên trực cấp cứu tại khu vực quận Long Biên) lên lấy lời khai.

Tại tòa, anh Hoàng khai, vào khoảng 7h50 sáng 10/1, anh nhận được thông báo từ trung tâm điều phối cấp cứu về việc tại khu chung cư cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm có cháu bé sặc sữa. Ngay khi nhận thông tin, tổ cứu thương lên đường.

Gia đình đau xót lo hậu sự cho cháu bé - Ảnh: Báo Dân Việt

Trên đường di chuyển, tổ cứu thương nhận thấy quãng đường từ Long Biên đến Gia Lâm xa, thời gian di chuyển khoảng 20 phút. Trong khi đó thời gian vàng cứu cháu bé sặc sữa chỉ trong 5-6 phút, nên anh Hoàng đã gọi điện cho số máy gọi tới trung tâm cấp cứu rồi hướng dẫn lên mạng tìm cách sơ cứu.

Sau khoảng 20 phút sơ cứu tại chỗ, một người phụ nữ khác đến nơi và nhận là mẹ cháu bé, chúng tôi cũng thông báo giống như trên và tiếp tục sơ cứu thêm khoảng 10 phút nhưng không cứu được cháu", anh Hoàng khai.

Sau đó, chị Nguyễn Bích Hằng mong muốn được đưa con trai đến Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm với hi vọng "còn nước còn tát". Song cháu bé đã tử vong ngoại viện.