Theo người dân tại hiện trường, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 28/11 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xóm 1, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.

Theo thông tin từ VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cụ bà tử vong.

Cụ thể, khoảng 5h sáng cùng ngày, ô tô tải BKS 60H-034.90 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe qua địa phận xóm 1 (xã Diễn Trung) thì bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên QL1A đoạn qua xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, cú tông mạnh đã làm tường nhà đổ sập đè lên cụ bà N.T.Đ. (74 tuổi). Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, cụ bà đã tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà còn có con dâu và cháu cụ Đ, nhưng hai mẹ con nằm giường khác nên không bị thương. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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