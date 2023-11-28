Hạnh phúc của gia đình có 8 người con gái: Thường xuyên tụ tập ăn uống ở nhà mẹ đẻ, dù vất vả nhưng không để con thất học

Vì Ngô Hòa là út trong nhà nên được chiều chuộng nhất, thậm chí khi cô lấy chồng vẫn được cả nhà cưng chiều như thế. Chồng Ngô Hòa cũng được hưởng ké kha khá tình yêu thương từ mẹ, các chị và các anh rể.

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, Ngô Hoà (SN 1996) cho biết, bố mẹ có tất thảy 8 người con gái. Các chị lần lượt là Tâm (SN 1978), Lý (SN 1981), Tuyết (SN 1983), Nhung (SN 1985), Duyên (SN 1989), Thuý Anh (SN 1991), Hiền (SN 1994) và em.

Mặc dù nói "cơm rau dưa" nhưng lần nào đại gia đình họ Ngô sum vầy cũng như nhà có cỗ. Mỗi người một việc, làm món này chế biến kia để mẹ thưởng thức. Sau đó, tất cả dọn thành 3-4 mâm, thậm chí phải trải chiếu ra ngoài sân mới đủ con cháu ngồi ăn.

Cách đây 4 năm, bố của Hoà qua đời! Hiện mẹ cô nàng sinh sống một mình trong căn nhà khang trang có đầy đủ tiện nghi, sân vườn. Các chị em thay nhau về nhà thăm và chăm sóc mẹ. 8 chị em đều đã lập gia đình, quanh quanh ngoại và nội thành Hà Nội. Ai cũng có 2 người con và đều có con trai. Nhà Ngô Hòa có đến 16 đứa cháu ngoại, cháu lớn nhất gần bằng tuổi Ngô Hòa.

Xong xuôi, mỗi nhà cử người đại diện ra rửa bát, quét dọn nhà cửa - sân vườn sạch sẽ cho mẹ. "Trong tuần, nhà chị nào rảnh việc sẽ tranh thủ qua thăm mẹ, ăn cùng bữa cơm. Chị em em cứ thay phiên nhau như vậy cũng hết cả tuần, mẹ chưa kịp buồn đã phải "tiếp đãi" đứa con gái khác.

Không chỉ vậy, một năm đại gia đình của Hoà thường tổ chức đi du lịch xa nhà từ 1-2 lần. Tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ, từ mẹ cho đến con gái con rể và các cháu ngoại. Gia đình Ngô Hòa có quan niệm dù đi đâu cũng phải đủ đầy gia đình, đặc biệt đã lên kế hoạch phải thực hiện để mẹ vui lòng. Hơn cả, các chị em đều có điều kinh tế nên việc thực hiện chuyến đi cũng đơn giản hơn. Qua đó, các thành viên trong gia đình có thời gian chia sẻ về công việc, cuộc sống. Còn các anh rể có cơ hội ngồi với nhau nhiều, gắn kết nhiều hơn, không còn khoảng cách cọc chèo lớn với cọc chèo nhỏ.

Gia đình thường xuyên tụ tập ăn uống ở nhà mẹ đẻ, luôn đoàn kết và yêu thương lẫn nhau - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Nhắc đến chuyện có bao giờ bố mẹ bị người đời mỉa mai vì sinh toàn con gái hay không, Hoà thẳng thắn: "Có chứ! Trước đây bố mẹ em bị người ta khinh thường lắm. Họ cười vì bố mẹ đẻ mãi chẳng có nổi mụn con trai, đề cao "trọng nam khinh nữ". Sau này, khi các chị em lập gia đình, tập trung làm lụng và có của ăn của để, họ đã thay đổi cái nhìn về việc gia đình không có con trai. Hiện mọi người đều tôn trọng bố mẹ, thậm chí coi gia đình của Ngô Hòa làm tấm gương để dạy dỗ con cháu noi theo.

Với Hoà, con gái hay con trai đều là máu mủ của bố mẹ! Cô không hề có sự phân biệt nào, vì thế mong xã hội có cái nhìn tích cực hơn về những cặp vợ chồng chỉ có con một bề là gái.

Các chị em thường tụ tập để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VNExpress, câu chuyện hiếu học của gia đình chú Dương Thương (quê gốc ở Quảng Trị) từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chú Dương Thương và vợ là cô Lê Thị Xuân sinh được 8 con gái, năm 1982 đón con gái đầu lòng, đến năm 1997 sinh con gái thứ 8.

Gia đình đông con nhưng chú Dương Thương không để cho ai thất học, tất cả đều được học hành đến nơi đến chốn và có năng lực học cao. Chú Dương Thương cho biết thương vợ sinh nhiều con, mỗi lần sinh nở đều thuê vú nuôi chăm sóc để vợ đỡ vất vả.

Ban đầu cuộc sống gia đình bình thường, hai vợ chồng mở trang trại chăn nuôi lấy tiền cho con ăn học. Tuy nhiên đến năm 1997 thì làm ăn thua lỗ, chú Thương và cô Xuân dẫn theo 2 con gái út còn nhỏ tuổi vào Tây Nguyên lập nghiệp, để lại quê nhà 6 con gái nhờ người thân chăm sóc. Tại Gia Lai, chú Thương đi lấy quần áo cũ về giặt ủi bán lại, cô Xuân mở quán nước giải khát, bánh mì. Sau 2 năm ổn định, hai vợ chồng về Quảng Trị đón 6 con gái vào đoàn tụ.

Gia đình chú Dương Thương có 8 cô con gái - Ảnh: VNExpress

Trong 8 người con gái của vợ chồng chú Thương, 2 người có bằng Thạc sĩ (1 về y dược và 1 về kinh tế), 1 bằng Cử nhân sư phạm và 5 Cử nhân kinh tế. Cả 8 cô đều có công ăn việc làm ổn định, tự kinh doanh riêng hoặc làm ở những cơ quan lớn.

Cụ thể, con gái đầu Dương Ly Ly - Giám đốc một công ty bất động sản tại Gia Lai, con gái thứ 2 Dương Ly Na - đang là giáo viên tại Gia Lai, con gái thứ 3 Dương My Ni - Thạc sĩ kinh tế, đang làm việc cho một công ty lớn ở Đà Nẵng, con gái thứ 4 Dương Kim Yến - chủ một thương hiệu thời trang, con gái thứ 5 Dương Thị Năm - làm việc tại ngân hàng Techcombank Đà Nẵng, con gái thứ 6 Dương Hà Trang - chủ thương hiệu thời trang, con gái thứ 7 Dương Thúy Nga - làm trợ lý cho thương hiệu thời trang của chị và con gái thứ 8 Dương Thúy Vy - đang hoàn thành chương trình Thạc sĩ Y dược tại Đại học Y dược Huế.

8 cô con gái trong một gia đình ở Quảng Trị được bố mẹ cho ăn học thành tài, đều là Cử nhân hoặc Thạc sĩ ở các lĩnh vực kinh tế, y dược, sư phạm - Ảnh: VNExpress

Hành trình nuôi 8 cô con gái vào Đại học, Cao học của vợ chồng chú Thương nhiều vất vả, trong 19 năm liền năm nào cũng có con gái học Đại học. Để có tiền đóng học phí cho các con, chú Thương và cô Xuân mở quán cà phê, bán thêm mỹ phẩm. Các con cũng làm thêm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

Đến hiện tại khi 8 con gái đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, có thể quay về phụ giúp cha mẹ. Trong 8 cô có 5 người đã lập gia đình, yên bề gia thất, vợ chồng chú Thương có thêm 9 cháu ngoại, trong đó gồm 5 gái và 4 trai, cháu ngoại lớn nhất năm nay 16 tuổi.