Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 8h30 ngày 28/11, Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được tin báo về việc, có một người phụ nữ (chưa rõ tên tuổi), có ý định nhảy từ tầng 5 khách sạn M.T. (ở phố Trung Hòa) xuống đất tự tử.

Cảnh sát thông tin thêm, thời điểm phát hiện người phụ nữ trong phòng khách sạn, người này đã đập phá nhiều đồ thủy tinh, có biểu hiện nói lảm nhảm một mình. Bên trong phòng, người phụ nữ đã mở cửa ban công, định tự tử.

Sau khi nhận tin báo, công an phường đã cử cán bộ tới hiện trường, tiếp cận phòng 501 của khách sạn M.T., rồi đập cửa, khống chế, giải cứu người phụ nữ kể trên.

Các cán bộ Công an phường Trung Hòa sau đó đã khống chế, đưa người phụ nữ ra ngoài an toàn, phối hợp với lực lượng chức năng đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một trường hợp tương tự xảy ra vào sáng 31/3, Công an H.Đắk R'Lấp tiếp nhận tin báo từ chủ khách sạn Ngọc Tú (TT. Kiến Đức, H.Đăk R'Lấp) với nội dung: "Có người phụ nữ ôm con nhỏ thuê nghỉ tại phòng số 109, thuộc tầng 2 của khách sạn, đang có ý định nhảy lầu tự tử".

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Đắk R'Lấp nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng cô gái vẫn hoảng loạn tinh thần, dọa ôm con nhảy lầu tự tử.

Cô gái ôm con định nhảy lầu tự tử - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước tình thế nguy cấp, tổ công tác lấy chăn, nệm của khách sạn trải xung quanh khu vực cửa sổ nơi cô gái có ý định nhảy lầu. Đồng thời bố trí một tổ công tác đi vòng phía sau khách sạn, sử dụng phương tiện tìm cách tiếp cận. Đến khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận, giải cứu thành công 2 mẹ con.

Cô gái được giải cứu tên Đ.T.T.A (24 tuổi) và đứa bé chỉ mới 6 tháng tuổi (ngụ TT. Kiến Đức). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do A. buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn và muốn ôm con nhảy lầu tự tử.