Giải cứu bé gái 14 tuổi bị ép phục vụ quán karaoke, phát hiện 2 vụ mua bán người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Nguyên Thái Ngọc (sinh năm 1992) và Nguyễn Hồng Vương (sinh năm 1995), cùng trú tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Nguyên Thái Ngọc (31 tuổi) và Nguyễn Hồng Vương (28 tuổi, cùng trú tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Cụ thể, ngày 25/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu cháu V.T.H. (14 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), khi cháu H. đang bị Vương yêu cầu đi phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Hành Minh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Nguyễn Hồng Vương tại cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua trao đổi thỏa thuận, Vương và Ngọc thống nhất mua, bán cháu H. với giá 38 triệu đồng. Được biết, quá trình làm việc cháu H. thường xuyên bị đánh đập, đe dọa, ép buộc phải phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, trong tháng 4/2023, Ngọc còn chuyển giao 1 nhân viên nữ quê ở tỉnh Quảng Ngãi cho Vương với giá 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ 5 điện thoại di động, 1 laptop, 1 đầu ghi camera, 3 CCCD, 1 thẻ ngân hàng và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Khám xét nơi ở của Bùi Nguyên Thái Ngọ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp quản lý chặt chẽ con em tuổi vị thành niên để không bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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