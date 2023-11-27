Giá vàng SJC cao ngất ngưởng 72,32 triệu đồng, dự đoán có thể tăng tới 90 triệu đồng/lượng?

Theo thông tin từ VietNamNet, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 71,3 - 72,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn loại 1-2-5 chỉ ở mức 60,3 - 61,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng có thể sẽ tăng tới 90 triệu đồng/lượng - Ảnh: VietNamNet

Trong bối cảnh giá vàng quốc tế liên tục đi lên, trả lời Kitco, ông Dominic Frisby - Giám đốc Công ty phân tích thị trường The Flying Frisby - đưa ra dự báo sốc rằng, giá kim loại quý này có thể tăng lên 3.000 USD/ounce (xấp xỉ gần 90 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỉ giá niêm yết) vào năm tới.

Lập luận được chuyên gia Dominic Frisby đưa ra cho dự báo của mình là việc Trung Quốc liên tục tăng mua vàng dự trữ trong thời gian qua. Số liệu của Hội đồng Vàng thế giới công bố cho thấy Trung Quốc đã tăng mua vàng dự trữ trong 12 tháng qua. Riêng tháng 10/2023, nước này mua thêm khoảng 23 tấn, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 2.215 tấn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia trong nước cho rằng, giá vàng thế giới còn rất lâu mới tăng lên mốc 3.000 USD/ounce. Theo đó, vàng trong nước khó có cơ hội tăng mạnh, giá vàng chỉ có thể cán mốc 80 triệu đồng/lượng rồi quay đầu.

Tình hình vĩ mô còn thiếu chắc chắn có thể tiếp tục kéo giá vàng đi lên trong tuần này - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tuần qua, 13 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. 54% số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào thời gian tới, 15% chuyên gia khác dự đoán giá vàng sẽ giảm, 31% chuyên gia còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 672 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. Đa phần những người tham gia thị trường đang có tâm lý lạc quan. Cụ thể, 431 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương 64%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào thời gian tới. 156 người khác, tương đương 23%, dự đoán giá sẽ thấp hơn, trong khi 85 người còn lại, tương đương 13%, giữ quan điểm giá kim loại quý sẽ đi ngang.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 23.927 đồng/USD. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.120 - 24.420 đồng/USD mua vào - bán ra.