5 người thoát nạn trong vụ cháy nhà sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM

Đời sống 27/11/2023 06:30

Khoảng 20h40 ngày 26/11, người dân sống trên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông (quận 12) nghe tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 20h40 ngày 26/11, người dân sống trên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông (quận 12) nghe tiếng nổ lớn. Lúc này, họ phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà số 15/8/1C Vườn Lài. 5 người bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn cũng kịp chạy thoát ra ngoài trước khi đám cháy lan rộng.

 

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đã đến hiện trường dập lửa. Một phần phường An Phú Đông (quận 12) mất điện.

Đến 21h, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. 

5 người thoát nạn trong vụ cháy nhà sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM - Ảnh 1
5 người bên trong căn nhà trên đường Vườn Lài, quận 12 kịp chạy ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một vụ cháy cũng xảy ra lúc 20 giờ tối 24/11 tại ngôi nhà bà Võ Thị Th. (66 tuổi), ở tổ 7, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Thời điểm này bà Th. đang ở nhà dưới thì phát hiện có mùi khét, trong nhà xuất hiện nhiều khói nên chạy ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, người dân sống ở khu vực này đã báo cáo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa. Vụ cháy đã khiến ông Trần Q., chồng của bà Võ Thị Th. tử vong ngay tại nhà. Nguyên nhân ban đầu xác định, ông Q. tử vong là do ngạt khí.

Cháy trường bán trú ở Sơn La khiến 1 học sinh tử vong thương tâm

Cháy trường bán trú ở Sơn La khiến 1 học sinh tử vong thương tâm

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà ở bán trú gồm 12 phòng, và làm một em học sinh lớp 9 tử vong (dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và) tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở TP.HCM tin nóng tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội