5 người thoát nạn trong vụ cháy nhà sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM

Khoảng 20h40 ngày 26/11, người dân sống trên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông (quận 12) nghe tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 20h40 ngày 26/11, người dân sống trên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông (quận 12) nghe tiếng nổ lớn. Lúc này, họ phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà số 15/8/1C Vườn Lài. 5 người bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn cũng kịp chạy thoát ra ngoài trước khi đám cháy lan rộng.

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đã đến hiện trường dập lửa. Một phần phường An Phú Đông (quận 12) mất điện.

Đến 21h, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

5 người bên trong căn nhà trên đường Vườn Lài, quận 12 kịp chạy ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một vụ cháy cũng xảy ra lúc 20 giờ tối 24/11 tại ngôi nhà bà Võ Thị Th. (66 tuổi), ở tổ 7, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Thời điểm này bà Th. đang ở nhà dưới thì phát hiện có mùi khét, trong nhà xuất hiện nhiều khói nên chạy ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, người dân sống ở khu vực này đã báo cáo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa. Vụ cháy đã khiến ông Trần Q., chồng của bà Võ Thị Th. tử vong ngay tại nhà. Nguyên nhân ban đầu xác định, ông Q. tử vong là do ngạt khí.

Cháy trường bán trú ở Sơn La khiến 1 học sinh tử vong thương tâm Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà ở bán trú gồm 12 phòng, và làm một em học sinh lớp 9 tử vong (dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và) tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nguoi-thoat-nan-trong-vu-chay-nha-sau-tieng-no-lon-o-tphcm-633435.html