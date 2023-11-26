Đau lòng vợ chồng cùng 2 con nhỏ uống thuốc ngủ tự tử: Người chồng hiện đối mặt với tội 'Giết người'

Đời sống 26/11/2023 16:35

Chỉ vì buồn chuyện gia đình, đang thất nghiệp mà Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1992) bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để tự vẫn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS ND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến (32 tuổi, trú thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”.

Đau lòng vợ chồng cùng 2 con nhỏ uống thuốc ngủ tự tử: Người chồng hiện đối mặt với tội 'Giết người' - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Minh Tiến - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, chỉ vì buồn chuyện gia đình, đang thất nghiệp mà Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh (31 tuổi) bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để tự vẫn. 

Sau 2 lần vợ chồng Tiến cùng 2 con nhỏ (9 tuổi và 6 tuổi) thuê phòng trọ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn nhưng bất thành. Ngày 13/6, vợ chồng Tiến và con đến phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) thuê phòng trọ để tiếp tục thực hiện ý định tự vẫn. 

Sau khi ghé nhiều tiệm thuốc tây mua được 10 vỉ thuốc ngủ, đêm ngày 15/6, Tiến cùng Oanh chia thuốc ngủ, đưa cho 2 con uống, sau đó cả 2 vợ chồng cùng uống.

Đau lòng vợ chồng cùng 2 con nhỏ uống thuốc ngủ tự tử: Người chồng hiện đối mặt với tội 'Giết người' - Ảnh 2
Tang vật thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến sáng hôm sau, nhân viên nhà trọ kiểm tra phòng trọ vợ chồng Tiến thuê thấy bất thường nên trình báo Công an phường đến mở cửa phòng kiểm tra, phát hiện Oanh cùng 2 con đã tử vong. Riêng Tiến còn thở nên đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu kịp thời. 

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một số loại thuốc Bromazepam, Rotundi… Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến về tội “giết người”.

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