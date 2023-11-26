TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho hay, sau khi vào cuộc, chính quyền địa phương, nhà trường đã có những động thái tích cực để hỗ trợ gia đình nạn nhân, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục có chi phí, có điều kiện để điều trị tâm lý, sức khỏe cho cháu K.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, em V.V.TK., học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội bị nhóm bạn hành hung dẫn đến sang chấn tâm lý, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe , hiện vẫn chưa thể đến lớp. Trong khi đó, nhóm học sinh gồm nhiều em gây ra vụ việc sau khi chấp hành kỉ luật theo quy định của nhà trường đã được đi học lại bình thường.

Ông Cường nêu quan điểm, đây là vụ bạo lực, bạo hành học đường rất nghiêm trọng, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định trách nhiệm của nhà trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục này và giáo viên chủ nhiệm, những người có liên quan khi để vụ việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Sau 1 tháng tinh thần em K. vẫn chưa ổn định - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo luật sư Cương, hành vi của nhóm học sinh bạo hành là cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Tuy nhiên các cháu bé này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không đặt ra. Thế nhưng, cần phải xem xét trách nhiệm của người lớn khi để xảy ra sự việc như vậy. Cần làm rõ nguyên nhân điều kiện để xảy ra hành vi vi phạm, xác định hậu quả đã gây ra, xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điều 12 của Bộ luật hình sự thì tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ 14 tuổi trở lên. Nếu các học sinh gây ra sự việc này chưa đủ 14 tuổi thì chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc này thì tất cả các cháu bé đều là nạn nhân. Các cháu bạo hành với học sinh khác cũng là nạn nhân của việc thiếu giáo dục, thiếu quan tâm của cha mẹ, của cơ sở giáo dục. Sự thiếu trách nhiệm dẫn đến các cháu hành động thiếu ý thức, xâm phạm đến sức khỏe của học sinh khác.

Bởi lẽ, nhóm học sinh gây ra sự việc còn quá nhỏ, chưa nhận thức được hành vi của mình và đó là kết quả của sự thất bại trong giáo dục nhân cách đối với các cháu bé này.

Ngôi trường nơi cháu K. theo học trước khi mất khả năng học tập do bị bạo hành - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Luật sư Cường nhấn mạnh, trong vụ việc này, cha mẹ của các học sinh đã gây ra thương tích, tổn hại sức khỏe cho học sinh khác phải bồi thường toàn bộ những chi phí cứu chữa, chi phí điều trị cho nạn nhân. Cơ sở giáo dục này cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân khi để xảy ra sự việc trong quá trình học sinh học tập trên lớp.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cảnh báo, vụ việc này là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay. Ngoài việc xem xét trách nhiệm của phụ huynh, của cơ sở giáo dục và của các học sinh đã gây ra sự việc này thì cơ quan chức năng cũng làm rõ nguyên nhân điều kiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tích cực.

Đối với các bậc phụ huynh cũng cần phải rút ra bài học trong việc quản lý, bảo vệ con em mình. Giáo viên và lãnh đạo nhà trường cũng cần phải rút kinh nghiệm về vụ việc này. Cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và giáo viên quản lý lớp khi để xảy ra trường hợp bạo lực học đường gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Cháu K. bị rối loạn phân ly sau khi bị đánh hội đồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một học sinh bị đánh hội đồng bởi một nhóm học sinh khác. Nhóm này gồm 5-6 người dồn nam sinh vào góc tường, liên tục đấm đá thô bạo vào mặt, đầu, bụng của bạn.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7.

Theo tìm hiểu của gia đình và nhà trường, K. đã bị đánh nhiều lần liên tục, không xác định được chính xác ngày quay clip bạo lực nói trên. Cháu K. cho biết vì sợ hãi nên không báo với thầy cô và gia đình. Tới ngày 16-9, nhà trường và gia đình mới biết sự việc.

Ngày 20/9, Hiệu trưởng triệu tập hội đồng kỷ luật nhà trường, các học sinh đánh bạn cùng gia đình nhận lỗi.

Ngày 21/9, cháu K. có biểu hiện sang chấn tâm lý. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ thăm khám, được bệnh viện cho về điều trị tại nhà.

Ngày 25/9, K. đến trường học trở lại. Trong ngày, cháu tiếp tục bị một bạn trong nhóm bạo hành dọa đánh nên tối đó cháu có biểu hiện lo sợ. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Kết quả chẩn đoán cháu K. bị rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).