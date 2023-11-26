Ô tô mất lái lao xuống vực sâu ở Sơn La khiến 2 người bị thương nặng

Đời sống 26/11/2023 08:17

Tại Km 64+570, Quốc lộ 43, địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, 1 chiếc xe ô tô mất lái đã lao xuống vực sâu khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Sơn La cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 25/11 tại Km 64+570, Quốc lộ 43, địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ.

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS 30G – 821.50 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Mộc Châu - phà Vạn Yên (huyện Phù Yên, Sơn La).

Đến Km 64+570, quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, chiếc xe trên lao xuống vực sâu.

 

Vụ tai nạn khiến ô tô hư hỏng, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ô tô mất lái lao xuống vực sâu ở Sơn La khiến 2 người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 16/11, tại Sơn La cũng xảy ra vụ xe bán tải lao xuống vực khiến 2 vợ chồng thương vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 16/11 tại km445+500 Quốc lộ 37, thuộc địa phận đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tai nạn khiến anh V. tử vong, chị N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng.

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