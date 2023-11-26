Tại Km 64+570, Quốc lộ 43, địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, 1 chiếc xe ô tô mất lái đã lao xuống vực sâu khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Sơn La cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 25/11 tại Km 64+570, Quốc lộ 43, địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ.

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS 30G – 821.50 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Mộc Châu - phà Vạn Yên (huyện Phù Yên, Sơn La).

Đến Km 64+570, quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, chiếc xe trên lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến ô tô hư hỏng, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 16/11, tại Sơn La cũng xảy ra vụ xe bán tải lao xuống vực khiến 2 vợ chồng thương vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 16/11 tại km445+500 Quốc lộ 37, thuộc địa phận đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tai nạn khiến anh V. tử vong, chị N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng.

Một gia đình khoan giếng, 6 hộ dân phải di dời do sụt lún ở Hà Nội Liên quan tới sự cố sụt lún do khoan giếng tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, ngày 25/11, UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo UBND xã di dời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-mat-lai-lao-xuong-vuc-sau-o-son-la-khien-2-nguoi-bi-thuong-nang-633346.html