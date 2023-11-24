Đại uý Công an bị đứt lìa hai chân trong lúc truy bắt 'cát tặc': Đã cai máy thở, qua cơn nguy kịch

Đời sống 24/11/2023 16:07

Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đang khẩn trương điều tra vụ các đối tượng “cát tặc" chống đối, bỏ chạy, khiến đôi chân của một Đại uý Công an bị đứt lìa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 24/11, thông tin từ Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát sông trái phép, khiến một cảnh sát bị thương nặng.

Trước đó, khuya 23/11, tổ tuần tra của Công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện. Tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ (không số hiệu) và 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu.

 

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành, điều khiển ghe bỏ chạy. Ghe của "cát tặc" đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra, khiến cả 4 cảnh sát đều rơi xuống sông. Trong đó, 3 người lên được ghe của đối tượng; riêng đại úy Trần Hoàng Ngôi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường, bị thương nặng.

Hai chân dưới gối của đại úy Ngôi bị đứt lìa nghi do cuốn vào chân vịt của ghe. Sau khi xảy ra sự việc, đại úy Ngôi được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Đại uý Công an bị đứt lìa hai chân trong lúc truy bắt 'cát tặc': Đã cai máy thở, qua cơn nguy kịch - Ảnh 1
Phương tiện khai thác cát trái phép đang bị tạm giữ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đại úy Ngôi nhập viện trong tình trạng 2 chân đứt lìa. Các bác sĩ hội chẩn và kết luận phải giải phẫu ngay. Đến 2 giờ ngày 24-11, ca phẫu thuật hoàn tất. Do vết thương 2 chân của đại úy Ngôi rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái. Hiện anh đã cai máy thở, qua cơn nguy kịch.

 

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của Công an tỉnh Vĩnh Long do đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người thân và đại úy Ngôi. Đại úy Ngôi chưa lập gia đình, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng và cha là thương binh.

Riêng về các đối tượng, sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 đã bỏ trốn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã truy tìm được 1 đối tượng, tạm giữ phương tiện và đang truy bắt đối tượng còn lại.

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