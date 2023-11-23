Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh bị phụ huynh đánh 'hội đồng' gây thương tích ở TP.HCM

Đời sống 23/11/2023 19:41

Thông tin nữ học sinh lớp 12 Trường THPT Sài Gòn (quận Bình Thạnh) tố bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 23/11, Trường THPT Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã có báo cáo chính thức về vụ việc nữ sinh lớp 12 tố bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. 

Cụ thể, nguyên nhân khởi đầu vụ việc bắt nguồn 5 học sinh lớp 12D21 (chia thành 2 nhóm) xảy ra to tiếng, xích mích với nhau vào chiều ngày 17/11.  Sau khi được thông tin, giáo viên chủ nhiệm đã mời học sinh lên tường trình, phân tích, giải thích và các em cam kết giảng hòa.  

Đến chiều 19/11, học sinh Q.N. cùng phụ huynh hẹn 3 bạn trong sự việc trên tìm đến chung cư mà T.H. sống để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, học sinh T.H. và phụ huynh học sinh Q.N đã xảy ra xích mích.

Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh bị phụ huynh đánh 'hội đồng' gây thương tích ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh vết bầm tím trên người học sinh T.H. - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi sự việc diễn ra, gia đình đã đưa học sinh T.H. đi khám. Đồng thời, gia đình T.H. cũng đưa ra một số hình ảnh được cho là vết thương của T.H. sau vụ xích mích. 

Sáng ngày 20/11, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D21 tổ chức sinh hoạt lớp và nhắc nhở các học sinh liên quan đến sự việc chiều ngày 17/11 để chấn chỉnh và khuyên các em tập trung cao độ vào việc học tập vì đây là năm học cuối cấp. Các học sinh vẫn tới lớp học bình thường, hoàn thành nhiệm vụ học tập tốt.  

Sau khi nhận được thông tin về xích mích giữa phụ huynh của Q.N. và học sinh T.T., giáo viên chủ nhiệm chủ động trao đổi, mời hai phía phụ huynh học sinh lên trường để làm việc.

Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh bị phụ huynh đánh 'hội đồng' gây thương tích ở TP.HCM - Ảnh 2
Nữ sinh bị phụ huynh đánh 'hội đồng' gây thương tích - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tới chiều 23/11, hai phía phụ huynh đều chưa tới trường để trao đổi về vụ việc. Ban giám hiệu đã tiếp tục chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi với lớp, với phụ huynh và học sinh hai bên để ổn định tâm lý, học tập của học sinh.  Đồng thời, Ban giám hiệu và Hội đồng trường đã tới nhà thăm hỏi động viên học sinh, nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh học sinh để có hướng xử lý phù hợp.  

Lãnh đạo nhà trường đánh giá đây sự việc hết sức đáng tiếc và nhà trường đã tích cực hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. 

Hội đồng trường đã được báo cáo học sinh T.H không tới trường. Đại diện Hội đồng trường đã liên hệ hỏi thăm sức khỏe của học sinh, động viên học sinh yên tâm nghỉ ngơi; đồng thời chỉ đạo Ban giám hiệu bố trí giáo viên để hỗ trợ học tập các nội dung trong thời gian học sinh vắng học, phòng y tế cử nhân viên hỗ trợ tâm lý cho học sinh.

Trong báo cáo với Sở GD-ĐT TP.HCM về vụ việc học sinh bị hành hung, Trường THPT Sài Gòn thông tin, để đề phòng sự việc có thể diễn biến phức tạp, nhà trường đã phối hợp cùng Công an P.12 và Công an Q.Bình Thạnh. Trong buổi trao đổi cùng cơ quan chức năng, nhà trường đã đề xuất sự hỗ trợ của công an để có cơ sở giải quyết vì vụ việc diễn ra ngoài phạm vi của trường, tại nơi cư trú của học sinh trên địa bàn TP.Thủ Đức.

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