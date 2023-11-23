Chị Mai cho biết, hiếm lắm có lúc cháu nhận ra bố mẹ, nhưng chỉ được vài chục giây hoặc một phút, sau đó cháu lại mất trí. Chị Mai đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn, không thể khỏi bệnh được nữa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 23/11, chị Kiều Thị Mai, mẹ học sinh V.V.T.K., cho biết con trai vẫn chưa lấy lại nhận thức bình thường. Chị Mai cho biết cháu gọi tất cả là "côn đồ", không biết tên mình là gì, không biết bố mẹ là ai. Bố và chị gái thường xuyên phải để mắt tới cháu K. vì cháu liên tục la hét, đòi bỏ đi khỏi nhà.

Khóa điều trị này kéo dài 12-16 buổi. Chị Mai lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên, chị phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, bác sĩ tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần). Chị Mai vẫn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, đồng thời đưa con đi trị liệu tâm lý 2 buổi/tuần với chuyên gia mà UBND huyện Thạch Thất mời về điều trị cho cháu K..

Cháu V.V.T.K. không còn khả năng tự chủ trong sinh hoạt, phải được đút cho ăn mỗi ngày - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội đăng tải một đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại cảnh một nam sinh được cho là đang học lớp 7, tại trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội bị các bạn liên tiếp đánh, đá, đạp vào người. Do nhóm các bạn khá đông, không thể phản kháng, em chỉ có thể vừa khóc, vừa ngồi chịu trận.

Khi được đưa vào bệnh viện, có thể do bị bạo hành trong một thời gian dài, tâm lý nam sinh bất ổn, luôn tỏ ra hoảng loạn, đề phòng mọi người.

Trước thông tin cho rằng, nhà trường thông báo phụ huynh không lan truyền thông tin lên mạng xã hội, vị hiệu trưởng cho hay, khi công an vào cuộc đã yêu cầu để giải quyết, không đưa lên mạng để tránh tình hình phức tạp thêm.

Nhà trường nhận trách nhiệm trước phụ huynh học sinh khi để xảy ra vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Sự việc bạo lực học đường này được xác định xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7. Nạn nhân là em V.V.T.K.. Do sợ hãi, cháu K. không báo với thầy cô và gia đình biết. Tới ngày 16/9, nhà trường và gia đình mới biết sự việc.

Ngày 20/9, Hiệu trưởng triệu tập hội đồng kỷ luật nhà trường, các học sinh đánh bạn cùng gia đình nhận lỗi.

Ngày 21/9, cháu K. có biểu hiện sang chấn tâm lý. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ thăm khám, được bệnh viện cho về điều trị tại nhà.

Ngày 25/9, K. đến trường học trở lại. Trong ngày, cháu tiếp tục bị một bạn trong nhóm bạo hành dọa đánh nên tối đó cháu có biểu hiện lo sợ. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Kết quả chẩn đoán cháu K. bị rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).