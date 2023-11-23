Vụ nam sinh lớp 7 bị bạn học đánh nhiều lần ở Hà Nội: Người mẹ xác định con tâm thần vĩnh viễn

Đời sống 23/11/2023 19:24

Liên quan đến vụ việc nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần, chị Kiều Thị Mai, mẹ học sinh V.V.T.K., cho biết con trai vẫn chưa lấy lại nhận thức bình thường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 23/11, chị Kiều Thị Mai, mẹ học sinh V.V.T.K., cho biết con trai vẫn chưa lấy lại nhận thức bình thường. Chị Mai cho biết cháu gọi tất cả là "côn đồ", không biết tên mình là gì, không biết bố mẹ là ai. Bố và chị gái thường xuyên phải để mắt tới cháu K. vì cháu liên tục la hét, đòi bỏ đi khỏi nhà. 

Chị Mai cho biết, hiếm lắm có lúc cháu nhận ra bố mẹ, nhưng chỉ được vài chục giây hoặc một phút, sau đó cháu lại mất trí. Chị Mai đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn, không thể khỏi bệnh được nữa.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, bác sĩ tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần). Chị Mai vẫn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, đồng thời đưa con đi trị liệu tâm lý 2 buổi/tuần với chuyên gia mà UBND huyện Thạch Thất mời về điều trị cho cháu K..

Khóa điều trị này kéo dài 12-16 buổi. Chị Mai lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên, chị phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con. 

Vụ nam sinh lớp 7 bị bạn học đánh nhiều lần ở Hà Nội: Người mẹ xác định con tâm thần vĩnh viễn - Ảnh 1
Cháu V.V.T.K. không còn khả năng tự chủ trong sinh hoạt, phải được đút cho ăn mỗi ngày - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, mạng xã hội đăng tải một đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại cảnh một nam sinh được cho là đang học lớp 7, tại trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội bị các bạn liên tiếp đánh, đá, đạp vào người. Do nhóm các bạn khá đông, không thể phản kháng, em chỉ có thể vừa khóc, vừa ngồi chịu trận.

Khi được đưa vào bệnh viện, có thể do bị bạo hành trong một thời gian dài, tâm lý nam sinh bất ổn, luôn tỏ ra hoảng loạn, đề phòng mọi người.

Trước thông tin cho rằng, nhà trường thông báo phụ huynh không lan truyền thông tin lên mạng xã hội, vị hiệu trưởng cho hay, khi công an vào cuộc đã yêu cầu để giải quyết, không đưa lên mạng để tránh tình hình phức tạp thêm.

Vụ nam sinh lớp 7 bị bạn học đánh nhiều lần ở Hà Nội: Người mẹ xác định con tâm thần vĩnh viễn - Ảnh 2
Nhà trường nhận trách nhiệm trước phụ huynh học sinh khi để xảy ra vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Sự việc bạo lực học đường này được xác định xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7. Nạn nhân là em V.V.T.K.. Do sợ hãi, cháu K. không báo với thầy cô và gia đình biết. Tới ngày 16/9, nhà trường và gia đình mới biết sự việc.

Ngày 20/9, Hiệu trưởng triệu tập hội đồng kỷ luật nhà trường, các học sinh đánh bạn cùng gia đình nhận lỗi. 

Ngày 21/9, cháu K. có biểu hiện sang chấn tâm lý. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ thăm khám, được bệnh viện cho về điều trị tại nhà.

Ngày 25/9, K. đến trường học trở lại. Trong ngày, cháu tiếp tục bị một bạn trong nhóm bạo hành dọa đánh nên tối đó cháu có biểu hiện lo sợ. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Kết quả chẩn đoán cháu K. bị rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).

Hoàn cảnh éo le của bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong: Chịu tang cha, con gái vẫn chưa qua cơn sốc

Hoàn cảnh éo le của bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong: Chịu tang cha, con gái vẫn chưa qua cơn sốc

Tối 22/11, rất đông người thân và bạn bè, đồng nghiêp đã đến nhà tang lễ trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng) lo hậu sự cho ông Trần Minh Thành (50 tuổi) - Nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi