Khuya cùng ngày, con gái của ông Thành cũng vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM về Đà Nẵng để chịu tang cha. Trải qua cú sốc quá lớn, nhìn cha nằm trên chiếc giường trong nhà tang lễ, chị Trần Thị Minh A. khóc nức nở. Trong khi đó, bà Võ Ngọc H. (mẹ chị A) ở quê nhà tại tỉnh Sóc Trăng cũng đang ra Đà Nẵng để lo hậu sự cho người xấu số.

Tại nhà tang lễ trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng), người thân đang lo hậu sự cho ông Trần Minh Thành (50 tuổi) - nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng.

2 năm nay, khi dịch bệnh bùng phát, ông Thành thất nghiệp nên về Đà Nẵng để mưu sinh bằng nghề sơn vôi nhưng cũng ế ẩm nên mới xin qua làm bảo vệ tại ngân hàng khoảng 3 tháng nay.

Ông Huỳnh Minh (65 tuổi, anh rể ông Thành) cho biết, ông Thành sinh ra trong một gia đình nghèo quê gốc ở Quảng Nam, nhà có 5 anh chị em, 2 trai, 3 gái, ông Thành là con út. Lớn lên ông Thành vào miền Nam mưu sinh, rồi lấy vợ trong trong này. Vợ chồng ông Thành có 1 người con gái mới tốt nghiệp đại học kinh tế, đang làm việc tại TP.HCM.

Tại Đà Nẵng, ông Thành thuê trọ ở một mình, còn vợ là giáo viên sau khi nghỉ hưu đã về quê tại Sóc Trăng để chăm lo nhà cửa.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Túc trực để phụ giúp gia đình lo hậu sự cho người đồng nghiệp đoản mệnh, ông Nguyễn Đạt, Chánh văn phòng Công ty CP dịch vụ bảo vệ An Ninh chia sẻ, ở công ty, ông Thành là người rất nhiệt tình trong công việc, sống hòa đồng, vui vẻ và đầy tình cảm.

Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng, tối 22/11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cùng lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn và lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào tối 23/11, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục lấy lời khai của 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng BIDV tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và đâm nhân viên bảo vệ tử vong.

Bước đầu, Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khai nhận quen biết nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm "Vỡ nợ làm liều".

Đầu tháng 11/2023, Cường thuê trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu) và rủ Trí về ở chung. Do cả hai đều không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game…, nên nợ nần tiền bạc. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân. Tuy nhiên sau đó đổi ý định chuyển qua cướp ngân hàng.

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 14h30 chiều ngày 22/11, Trí điều khiển xe máy AB màu đen đỏ, không biển số chở theo Cường mang theo súng và dao nhọn đến chi nhánh ngân hàng BIDV tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để cướp tiền. Tại đây, Trí dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát, còn Cường thì nhảy vào trong quầy kề dao vào nhân viên để uy hiếp lấy tiền. Tuy nhiên, lúc này nhân viên vứt chìa khóa ra ngoài không đưa tiền và hô hoán.

Chưa cướp được tiền nhưng nghe còi báo động vang lên, 2 đối tượng ra xe bỏ chạy được khoảng 50 mét thì bị quần chúng nhân dân đi đường ép xe đối tượng ngã xuống.

Lúc này, ông Trần Minh Thành (SN 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) - nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo vừa đến thì bị Cường dùng dao đâm 1 nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.