Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai vì đánh vợ nhập viện cấp cứu

Đời sống 22/11/2023 16:06

UBND TP. Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N. H. T. (SN 1970, trú tại phường Đông Cương, TP. Thanh Hoá) vì đã có các hành vi đánh gây thương tích cho một thành viên gia đình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND thành phố Thanh Hoá vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Tám (SN 1970) ở làng Đông Khối, phường Đông Cương, TP Thanh Hoá vì đã dùng tay tát vào mặt, đầu người vợ. Ông Nguyễn Hữu Tám (SN 1970) ở làng Đông Khối, phường Đông Cương (TP Thanh Hoá) bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì đã có các hành vi vi phạm là đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Cụ thể, do mâu thuẫn nên lúc 21h ngày 9/10/2023, ông Nguyễn Hữu Tám đã dùng tay tát vào mặt và đầu bà L.T.T (vợ của ông Tám) gây thương tích phải điều trị ở bệnh viện.

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai vì đánh vợ nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai vì dùng tay tát vào mặt vợ ở Thanh Hoá - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, ngoài bị xử phạt số tiền trên, ông Nguyễn Hữu Tám còn bị buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, quy định tại khoản 3, Điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Quyết định xử phạt hành chính cũng nêu rõ, ông Nguyễn Hữu Tám phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Hữu Tám không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Chương II, Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính.

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