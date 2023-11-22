Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra vụ giết người, phóng hỏa làm 3 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 21/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 thông tin đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong ở phường 15 (quận 8). Danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định gồm: chị D. (32 tuổi), cháu P. (con của chị D.) và cháu K. (chị D. nhận giữ tại nhà).

Qua điều tra ban đầu, khi đến nhà chị D., nghi phạm đã dùng dao tấn công khiến chị D. bị thương trên ngực. Tiếp đó, nghi phạm khóa cửa nhà, tưới xăng đã chuẩn bị để đốt phi tang. Thời điểm này người dân xung quanh nghe tiếng la hét của chị D. nên chạy đến xem thì thấy nghi phạm bỏ chạy, để lại chiếc xe máy. Do nhà bị khóa nên người dân xung quanh không thể xông vào ứng cứu, dập lửa được. Nhu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời điểm này chị D. và 2 cháu bé đã tử vong. Nghi phạm sau khi chạy thoát khỏi hiện trường khoảng 1 giờ thì bị bắt.

Nghi can đã chở theo can xăng lớn đi vào nhà nạn nhân, sáu đó sát hại người phụ nữ rồi khóa trái cửa phóng hỏa và khiến 2 cháu bé cùng chị D. tử vong. Đến 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm phóng hỏa, giết người bị bắt giữ - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, camera an ninh đầu hẻm 260 Lưu Hữu Phú cho thấy, khoảng 16h35 chiều 21/11 có 1 người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ, đeo khẩn trang che kín mặt, chở theo 1 can xăng lớn (loại 20 lít). Sau đó, người này đi vào sâu trong hẻm, một lúc sau thì phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 45 và phát hiện bên trong chị D. và 2 cháu bé đã tử vong. Hiện Công an đang tiến hành lấy lời khai nghi can, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

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