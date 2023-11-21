Tin lời 'thầy bói' trên mạng, người phụ nữ mất trắng hàng trăm triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 21/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là Võ Hoài Nhơn (SN 1995) và Nguyễn Thị Hương (SN 1996, cùng trú tại TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Thị Hương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào kết quả điều tra, từ tháng 5/2020, do cuộc sống khó khăn, Nguyễn Thị Hương tạo tài khoản mạng xã hội Facebook “Bi Nguyễn” rồi vào các nhóm bói toán với mục đích xem bói cho người khác để nhận tiền. Đầu năm 2021, thông qua hình thức xem bói trên mạng, Hương quen biết một người ở thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Quá trình tiếp cận, biết người này bị trục trặc chuyện tình cảm, có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, Hương “phán” người này bị người âm theo đuổi nên phải cúng để hóa giải.

Sau đó, Hương cho người này số điện thoại của Võ Hoài Nhơn, giới thiệu đây là “thầy Thịnh” chuyên giải bùa, trục vong. Tin lời Hương, người này trao đổi qua lại với Nhơn. Thời gian sau đó, Hương và Nhơn thay nhau nhắn tin yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để làm các lễ cúng “hóa giải” người âm theo đuổi.

Võ Hoài Nhơn cấu kết với Nguyễn Thị Hương lừa gần 200 triệu đồng - Ảnh: VietNamNet

Tổng số tiền nạn nhân này chuyển khoản cho các "thầy bói" Nhơn và Hương lên tới gần 200 triệu đồng.

Vụ việc được Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

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