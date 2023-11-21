Nữ lao công sân bay trả lại viên kim cương hơn nửa tỉ đồng cho khách

Ngày 21/11, đại diện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết vừa tổ chức cho nhân viên vệ sinh sân bay Cần Thơ trao trả lại viên kim cương đánh rơi trị giá 550 triệu đồng cho nữ hành khách trên chuyến bay VN1207, từ Hà Nội đến Cần Thơ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 18/11, trong lúc làm vệ sinh nhà ga, chị Võ Thị Thùy Dung - nhân viên vệ sinh của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhặt được một viên kim cương do hành khách đánh rơi tại lối đi từ máy bay vào nhà ga.

Sau khi nhặt được tài sản, chị Dung nhanh chóng bàn giao viên kim cương cho bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo quy định.

Sau khi rà soát thông tin, bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc đã xác định đây là tài sản đánh rơi của một nữ hành khách trên chuyến bay VN1207, từ Hà Hội đến Cần Thơ vào ngày 17/11.

Nữ nhân viên lao công sân bay Cần Thơ trả lại viên kim cương trị giá 550 triệu đồng cho khách đánh rơi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nữ hành khách này sau khi đáp chuyến bay đến sân bay Cần Thơ có đến trình báo và nhờ bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tìm kiếm giúp 1 viên kim cương bị đánh rơi.

Sau đó, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã liên hệ và làm các thủ tục giao trả tài sản lại cho hành khách. Theo thông tin và các giấy tờ liên quan mà nữ hành khách cung cấp, viên kim cương trên có kích thước 8,85mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã có hơn 20 lượt cán bộ, nhân viên nhặt và trả lại tiền cùng các đồ vật có giá trị của hành khách bỏ quên với tổng giá trị trên 1,8 tỉ đồng.

Ba học sinh không biết đường, đi xe máy lao xuống biển tử vong thương tâm Ba học sinh đi trên cùng một xe máy đến tại khu vực ngã 3 đê kè thuộc thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương do không biết đường rẽ, chạy lên trên đá và lộn xuống biển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-lao-cong-san-bay-tra-lai-vien-kim-cuong-hon-nua-ti-ong-cho-khach-632179.html