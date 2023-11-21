Lái máy xúc vào dọn dẹp, chủ mỏ bị đá đè tử vong thương tâm

Đời sống 21/11/2023 06:10

Ngày 20/11, một lãnh đạo xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ đá khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 20/11, tin từ UBND xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận tại mỏ khai thác đá của Công ty Cổ phần Loan Dương đóng trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến chủ mỏ đá này tử vong.

 

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 19/11, ông V.V.D. (SN 1967; ngụ xóm 5, xã Hà Châu, huyện Hà Trung), là chủ mỏ đá trên, tự lái máy múc dọn dẹp sân bãi trong khu vực mỏ đá thì bất ngờ một khối đá lớn rơi từ trên núi xuống đè bẹp phần ca-bin của máy múc khiến ông D. không kịp thoát ra ngoài, tử vong tại chỗ. 

Lái máy xúc vào dọn dẹp, chủ mỏ bị đá đè tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc đau lòng khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo tin từ UBND huyện Hà Trung, mỏ đá của Công ty Cổ phần Loan Dương tại xã Hà Tân đã đóng cửa, dừng khai thác từ lâu để xin mở rộng phạm vi mỏ. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã có chấp thuận chủ trương gia hạn, mở rộng diện tích.

Ngày 19/11, ông D. tự lái máy múc dọn dẹp thì xảy ra sự việc trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 7h ngày 20/11, anh T.V.Q. (31 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) chạy máy cày thuê trên phần đất của một người dân ở địa phương.

Khi anh Q. lái được vài vòng quanh ruộng thì máy cày bất ngờ bị lật úp đè lên người anh.

Lái máy xúc vào dọn dẹp, chủ mỏ bị đá đè tử vong thương tâm - Ảnh 2
Người dân giải cứu anh Q. trong vụ tai nạn máy cày - Ảnh: Báo Dân trí

 

Người nhà chủ đất phát hiện nhưng không thể cứu được do máy cày quá nặng, đè anh Q. lún sâu xuống bùn khiến anh tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

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