Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kẹt trên sân thượng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng

Đời sống 20/11/2023 14:43

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy nhà dân tại quận Lê Chân và tại Khu Đô thị PG An Đồng, huyện An Dương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong ngày 20/11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - nhận được tin báo cháy ở nhà dân tại ngách 155 ngõ 229 Miếu Hai Xã (quận Lê Chân) và tại khu PG An Đồng (huyện An Dương).

Các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương cùng nhân dân dập tắt các đám cháy.

Tại địa bàn khu PG An Đồng huyện An Dương, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 được cứu 2 người bị mắc kẹt trên sân thượng xuống an toàn. Trước đó, người dân phát hiện cháy dây dẫn điện ở khu vực tầng hầm, nhiều khói, khí độc bao trùm nên đã dùng 2 bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, mở cửa sổ các tầng thoát khói.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân các vụ cháy.

Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kẹt trên sân thượng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng - Ảnh 1
Liên tiếp xảy ra cháy tại Hải Phòng trong sáng 20/11 - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ cháy tương tự cũng xảy ra vào lúc 7h35 sáng ngày 18/11, tại phòng 301 khu nhà L7 - A9, thuộc khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) đã xảy ra cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Khu vực 4 (KV4) của Công an TP Hải Phòng đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy.

Nghẹt thở giải cứu 2 người mắc kẹt trên sân thượng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra  tại phòng 301 khu nhà L7 - A9, thuộc khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường, tổ công tác xác định đám cháy xảy ra tại tầng 3 phòng 301 khu nhà L7 - A9 khu chung cư Hoàng Huy.

Đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện An Dương và Đội PCCC&CNCH KV1, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy để phun nước dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực chữa cháy, đến 8h sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

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