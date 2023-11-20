Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai)

Đời sống 20/11/2023 10:41

Đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận hiện tượng băng tuyết xuất hiện với nhiệt độ ở mức 0 độ C.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng 20/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn biến tính, ban đêm bầu trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ khu vực đỉnh Fansipan giảm sâu xuống dưới 0 độ C và sương muối hình thành.

Đến khoảng 6h sáng ngày 20/11, tại đỉnh Fansipan độ cao 3.143m, do ảnh hưởng của không khí lạnh và sương muối ban đêm đã tạo nên lớp băng mỏng bao phủ lên các bề mặt. Trời quang đãng và nhiệt độ đo được khoảng 0 độ C. Đây là đợt xuất hiện băng đầu tiên trong năm tại Fansipan. 

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) - Ảnh 1
Lớp băng xuất hiện với cường độ nhẹ, trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ - Ảnh: Báo Tiền Phong
Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) - Ảnh 2
Nhiều người tranh thủ săn ảnh trên đỉnh Fansipan từ sáng sớm - Ảnh: Báo Lao Động
Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) - Ảnh 3
Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trần Sơn Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cao, lớp băng xuất hiện trên đỉnh Fansipan vẫn còn khá mỏng nhưng đây cũng là tín hiệu khởi đầu. thời gian tới khi nhiệt độ giảm sâu và kéo dài sẽ có những lớp băng dày hơn, thậm chí có mưa tuyết.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) - Ảnh 4
Đến khoảng 7h, khi mặt trời xuất hiện, nhiệt độ gia tăng, lớp băng mỏng này tan dần - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong những năm gần đây, tại Sa Pa có thể ghi nhận băng tuyết dễ dàng hơn, không cần đến mưa đông kết (mưa xuống gặp lạnh 0 độ C và đóng lại thành băng trơn) mà chỉ cần sương mù kết hợp với nhiệt độ thấp.

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