Một tỉnh thành kiên quyết dẹp 'lồng sắt', 'chuồng cọp' ở khu chung cư trước tháng 12

Đời sống 20/11/2023 06:30

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ yêu cầu tháo dỡ hết "chuồng cọp" và lồng sắt trong cuộc họp an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Văn phòng UBND TP Hải Phòng vừa thông tin kết luận của ông Nguyễn Đức Thọ-Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng về yêu cầu xử lý dứt điểm các "chuồng cọp" tại các khu chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Kết luận này được đưa ra sau khi nghe báo cáo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo kết luận, từ nay đến hết tháng 12/2023, các quận huyện phải tháo dỡ xong toàn bộ các trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Từ nay đến hết tháng 12/2023, Hải Phòng kiên quyết dẹp 'lồng sắt', 'chuồng cọp' trong khu chung cư, nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước để đảm bảo an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Một tỉnh thành kiên quyết dẹp 'lồng sắt', 'chuồng cọp' ở khu chung cư trước tháng 12 - Ảnh 1
Hải Phòng yêu cầu xoá bỏ 'chuồng cọp' trước tháng 12 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, Lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu các quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An, Hải An chủ trì, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng xây dựng, ban hành kế hoạch tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước. Đồng thời khẩn trương thông báo tới các hộ dân yêu cầu tự giác tháo dỡ những phần đã tự cải tạo, cơi nới trái phép. Trường hợp nào không chấp hành thì chính quyền triển khai tháo dỡ. Nếu có hiện tượng chây ỳ, chống đối hoặc không hợp tác thì lập hồ sơ, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thu hồi nhà cho thuê theo quy định. 

 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng phối hợp, đôn đốc, giám sát trong việc tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" cũng như xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước; khẩn trương phê duyệt kế hoạch bảo trì các chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung khu vực nạp pin cho xe điện tại hầm để xe của các chung cư đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy, nổ theo quy định.

Một tỉnh thành kiên quyết dẹp 'lồng sắt', 'chuồng cọp' ở khu chung cư trước tháng 12 - Ảnh 2
Từ nay đến hết tháng 12/2023, Hải Phòng kiên quyết dẹp 'lồng sắt', 'chuồng cọp' trong khu chung cư - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Tổ chức thực hiện việc thu gom, tháo dỡ đường dây điện, hệ thống cáp viễn thông tại các khu chung cư đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ và mỹ quan đô thị.

UBND quận Ngô Quyền xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực chung cư Vạn Mỹ đảm bảo cho các phương tiện chữa cháy, cứu hộ có thể tiếp cận các căn hộ ở chung cư để thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan công tác tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ cũng yêu cầu các đơn vị quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng rút kinh nghiệm khi chậm trễ xử lý vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy.

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