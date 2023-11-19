Lật thuyền khi đang phát livetream ở Nghệ An: Con trai tử vong, bố và em gái mất tích

Đời sống 19/11/2023 06:10

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người bị chìm xuống đập Rào Băng (xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) mất tích.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, vào tối 18/11, lãnh đạo UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền đánh cá thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 cùng ngày, anh Phạm Hữu T. (SN 1984), trú tại xóm 5, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, dùng thuyền máy nhỏ của gia đình chở con trai là Phạm Hữu Q. (SN 2017) và con gái Phạm Quỳnh A. (SN 2018) đi trên đập Rào Băng để đánh cá.

Khi đang đánh cá, không may thuyền bị lật úp, dòng nước nhấn chìm cả ba người. Ngay lập tức, chính quyền xã, lực lượng quân sự huyện và đông đảo người dân đã tổ chức tìm kiếm ba bố con anh T.

Lật thuyền khi đang phát livetream ở Nghệ An: Con trai tử vong, bố và em gái mất tích - Ảnh 1
Lật thuyền đánh cá, con trai tử vong, bố và em gái mất tích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đội Nam Đàn đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 thuyền tiếp tục tìm kiếm cứu nạn trên đập Rào Băng. 

Đến khoảng 21h30, thi thể người con trai được lực lượng chức năng tìm thấy. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng huy động 10 người và 1 thuyền tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Khi được đưa lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thương tiếc, đau lòng trước vụ tai nạn thương tâm của 3 cha con.

Lật thuyền khi đang phát livetream ở Nghệ An: Con trai tử vong, bố và em gái mất tích - Ảnh 2
Lực lượng quân đội đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại - Ảnh: VietNamNet

Đập Rào Băng rộng khoảng 36ha, nằm giáp ranh giữa địa bàn xóm 3 và 6, xã Nam Thanh.

 

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