Tại lễ truy điệu vào ngày 18/11, hàng trăm cán bộ chiến sỹ và bà con nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Đại úy Trần Trung Hiếu, cũng như quá trình phấn đấu những năm công tác trong lực lượng Công an.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều 18/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ, bạn bè, thân tộc, gia đình người thân đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Trần Trung Hiếu.
Rất đông người dân đã đến viếng, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm cao cả của Đại úy Hiếu và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ. Cán bộ, đồng đội, người thân, người dân khóc, thương Đại úy Trần Trung Hiếu đã anh dũng hy sinh khi hai con còn rất nhỏ 3 tuổi và 10 tháng tuổi. Chị Hà Thị Cẩm Tú (vợ của Đại úy Hiếu) khóc nghẹn, gọi tên chồng.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau lễ truy điệu, hàng trăm người dân đã cùng người thân, đồng đội, tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu đã tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng (an táng tại nghĩa trang A Bạch, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Với mong muốn động viên, sẻ chia, giúp đỡ hai con nhỏ và gia đình, đặc biệt là bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của đồng Đại úy Hiếu đối với đất nước, với ngành và nhân dân, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu cháu Trần Thúy Ngân (con gái đầu của vợ chồng anh Hiếu) đến năm 18 tuổi. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu cháu Trần Nam Khánh (10 tháng, con trai thứ 2).
Hiện tại, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, hoàn tất hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền cấp bằng liệt sĩ cho Đại úy Trần Trung Hiếu.