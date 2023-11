Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều 18/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ, bạn bè, thân tộc, gia đình người thân đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Trần Trung Hiếu.

Rất đông người dân đã đến viếng, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm cao cả của Đại úy Hiếu và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ. Cán bộ, đồng đội, người thân, người dân khóc, thương Đại úy Trần Trung Hiếu đã anh dũng hy sinh khi hai con còn rất nhỏ 3 tuổi và 10 tháng tuổi. Chị Hà Thị Cẩm Tú (vợ của Đại úy Hiếu) khóc nghẹn, gọi tên chồng.