Án mạng ở TP.HCM: Anh trai nói xấu vợ con rồi đâm em ruột tử vong

Đời sống 18/11/2023 14:56

Công an TP. Thủ Đức đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trong hẻm 141 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ anh trai dùng dao đâm em trai tử vong.

Cụ thể, chiều 17/11, ông Nguyễn Ái Bảo (44 tuổi) cùng em trai là ông Nguyễn Ngô Hoàng Thành C. (31 tuổi) và 3 người khác ngồi nhậu tại nhà riêng ở hẻm 141, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Lúc nhậu, ông Bảo liên tục nói, chửi vợ con của ông C. nên cả hai xảy mâu thuẫn. 

Đến 21h cùng ngày, ông C. lấy đá chọi ông Bảo nhưng không trúng, sau đó ông Bảo lấy con dao ra thì họ tiếp tục xô xát, dẫn đến ông C. bị ông Bảo đâm trúng ngực.

Án mạng ở TP.HCM: Anh trai nói xấu vợ con rồi đâm em ruột tử vong - Ảnh 1
Căn nhà nằm sâu bên trong hẻm 141 nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTV News, vụ việc sau đó được người dân can ngăn và trình báo lên Công an phường Bình Trưng Tây, tuy nhiên hai anh em vẫn không ai nhường ai. 

Khi công an có mặt, ông Bảo đang cầm dao trong tay, ông C. máu chảy nhiều ở ngực và đang cầm cục đá nên công an đã giữ và đưa ông C. vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông C. đã tử vong ngay sau đó. Riêng ông Bảo và những người nhậu chung được công an đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là trong quá trình nhậu, ông Bảo nói xấu vợ và con ông C.. Từ đó hai anh em xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến vụ việc trên.

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