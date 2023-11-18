Vướng đường dây điện khi chạy xe máy, một phụ nữ bị cắt ngang cổ tử vong

Đời sống 18/11/2023 19:40

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 17.11 trên tuyến đường Hoàng Sa thuộc địa phận xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 18/11, một lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, cho biết đang yêu cầu nhà thầu báo cáo vụ việc người phụ nữ đi xe máy trên đường Hoàng Sa, vướng dây điện ngã xuống đường tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h45 tối 17/11. Thời điểm đó bà N.T.T. (51 tuổi, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) đi xe máy trên đường Hoàng Sa (hướng từ trung tâm TP Quảng Ngãi về xã Tịnh Long).  Khi đến xã Tịnh An (khu vực ra vào thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc) thì bị vướng vào dây điện ngã xuống đường. Dù người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong.

Vướng đường dây điện khi chạy xe máy, một phụ nữ bị cắt ngang cổ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đường dây điện bà T. bị vướng được kéo từ trạm biến áp đi ngang qua đường Hoàng Sa xuống khu vực lòng sông Trà Khúc để nhà thầu thi công đập dâng. Phía chủ đầu tư cho biết theo thông tin nhanh  từ nhà thầu, đường dây điện này được đơn vị thi công hợp đồng với điện lực từ 4 năm trước để phục vụ thi công dự án.

Nguyên nhân ban đầu dây điện võng thấp, bởi trụ điện ở phía bờ sông bị trời mưa gây xóa lở và bị ngã.

Vướng đường dây điện khi chạy xe máy, một phụ nữ bị cắt ngang cổ tử vong - Ảnh 2
Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đang trong quá trình hoàn thành thi công - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận thông tin, Điện lực huyện Sơn Tịnh đã cử người cắt và tháo đường dây, đảm bảo an toàn giao thông.

Phía điện lực cho rằng đường dây hạ áp này là tài sản thuộc quản lý của nhà thầu thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Vì vậy, nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo an toàn cho đường dây.

Phía chủ đầu tư cho biết chưa tiếp cận cụ thể hợp đồng giữa điện lực và nhà thầu. Chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai, nhưng đây là vụ tai nạn đau lòng việc đầu tiên là chia sẻ nỗi đau với gia đình, trước mắt đơn vị cử người xuống nhà thăm hỏi và chia sẻ.

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