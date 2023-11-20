Một CSGT ở Bắc Giang bị tông gãy chân khi đang kiểm tra nồng độ cồn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 19/11, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra, xác minh một trường hợp có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 19h40, ngày 18/11, Công an huyện Hiệp Hòa triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về "Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy" tại Km 63 +500, đường tỉnh 295, thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác, nam thanh niên ở Bắc Giang lái xe máy đi ngược chiều tông gãy chân CSGT đang làm nhiệm vụ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 4 xe mô tô di chuyển theo hướng Thị trấn Thắng đi xã Mai Đình. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào vị trí cần kiểm soát dành cho làn xe mô tô.

Khi đó xe máy BKS: 98D1- 891.39 do Nguyễn Bắc Nam (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) điều khiển, chở theo Nguyễn Hoàng Văn (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) đi tới với tốc độ cao.

Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, điều khiển xe lách sang phần đường ngược chiều, tông trúng anh N.V.L chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ. Cú đâm khiến anh N.V.L ngã xuống đường, bị gãy chân trái.

Sau khi xảy ra va chạm, Tổ công tác đã tiến hành đưa chiến sỹ N.V.L cùng 2 thanh niên trên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.

Công an huyện Hiệp Hòa nhận định, đây là hành vi coi thường, thách thức pháp luật, cần được xử lý nghiêm.

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