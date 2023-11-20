Giá vàng ngày 20/11: Duy trì mức cao đối với vàng nhẫn, vàng trang sức

Đời sống 20/11/2023 10:58

Vào hôm nay 20/11, giá vàng trên thị trường quốc tế giữ nguyên ở mức cao, nhiều dự báo cho thấy giá vàng tiếp tục đi ngang. Giá vàng JSC trong nước tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào lúc 9h ngày 20/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 70,05 triệu đồng/lượng, bán ra 70,75 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giá mua – bán vàng SJC được các doanh nghiệp thu hẹp xuống còn 700.000 đồng/lượng, thay vì mức gần 1 triệu đồng/lượng những ngày trước, phản ánh nhu cầu giao dịch không cao buộc doanh nghiệp phải thu hẹp biên độ để kích thích thị trường.

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Giá vàng hôm nay giảm đối với vàng SJC trong khi tiếp tục duy trì mức cao đối với vàng nhẫn, vàng trang sức - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại tiếp tục duy trì ở mức cao lịch sử, đạt 59,1 triệu đồng/lượng mua vào, 60,1 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Biên độ giá mua - bán vàng nhẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao 1 triệu đồng/lượng.

 

Giá vàng hôm nay biến động trong biên độ hẹp, khi trên thị trường quốc tế, giá vàng mở cửa tuần giao dịch mới quanh mốc 1.980 USD/ounce, giảm nhẹ khoảng 1 USD/ounce so với cuối tuần. 

Giá vàng tuần này được các nhà đầu tư kỳ vọng có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh chỉ số đồng USD lao dốc khi lạm phát của Mỹ đang được kiểm soát với những tín hiệu tích cực. 

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 58,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn 1,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC trên 12,3 triệu đồng/lượng.

 

Tỉ giá trung tâm đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.954 đồng/USD, giảm 18 đồng/USD so với cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 24.070 đồng/USD mua vào, 24.410 đồng/USD bán ra, giảm 5 đồng so với cuối tuần.

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Giá vàng miếng SJC đứng ở mức cao - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, 12 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. 25% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới, 8% nhà phân tích khác dự đoán giá vàng sẽ giảm, 67% số phân tích còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 595 phiếu khảo sát trực tuyến đã được gửi tới từ các nhà đầu tư bán lẻ Phố Chính. Trong số các nhà đầu tư bán lẻ, có 394 người, tương đương 66%, kỳ vọng vàng sẽ tăng trong thời gian tới. 125 người khác, tương đương 21%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 76 người được hỏi còn lại, tương đương 13% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

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