Vợ đau đớn tiễn đưa 3 cha con gặp nạn trong vụ lật thuyền ở Nghệ An: 'Sao mẹ có thể sống tiếp được nữa đây...'

Đời sống 20/11/2023 16:20

Vào ngày 20/11, hàng trăm người tới nhà anh Tr. ở xóm 6, xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tiễn đưa 3 cha con đột ngột ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh P.H.T. (SN 1984) cùng các con P.P.Q. (SN 2017) và P.Q.A. (SN 2018) tử vong trong vụ lật thuyền vào chiều 18/11.

Chị Nh. vợ của anh Tr. là mẹ của 2 đứa nhỏ từ hôm qua đến nay khóc cạn nước mắt. "Sao mẹ có thể sống tiếp được nữa đây. Ông trời ơi. Sao khổ thế này…”, tiếng khóc nghẹn ngào của người vợ, người mẹ trẻ.

Vợ anh Tr. cố gắng vùng dậy khỏi cánh tay người thân, vươn đến quan tài của chồng và con để nhìn mặt lần cuối. 

Vợ đau đớn tiễn đưa 3 cha con gặp nạn trong vụ lật thuyền ở Nghệ An: 'Sao mẹ có thể sống tiếp được nữa đây...' - Ảnh 1
Chị Nh. vợ của anh Tr. là mẹ của 2 đứa nhỏ từ hôm qua đến nay khóc cạn nước mắt - Ảnh: VietNamNet
Vợ đau đớn tiễn đưa 3 cha con gặp nạn trong vụ lật thuyền ở Nghệ An: 'Sao mẹ có thể sống tiếp được nữa đây...' - Ảnh 2
Hàng trăm người tới nhà anh Tr. ở xóm 6, xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tiễn đưa 3 cha con đột ngột ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ - Ảnh: VietNamNet

Ông Nguyễn Văn Đại Xóm trưởng xóm 5, xã Nam Thanh cho biết, hai vợ chồng anh Tr. sinh được 3 người con, 2 cháu đầu đã tử vong cùng với bố. Cháu út mới chào đời khoảng 18 tháng.

Vợ chồng anh Tr. và chị Nh. thầu lại đập nước Rào Băng để nuôi cá từ 2 năm qua. Hàng ngày, anh Tr.  thuê mấy người chèo thuyền ra đập nước đánh bắt cá. Mặc dù anh Tr. thầu đập nuôi cá nhưng lại không biết bơi. Ngoài nuôi cá trên đập nước, vợ chồng anh Tr. còn làm trang trại nuôi lợn ở gần nhà. Hai vợ chồng anh Tr. được mọi người đánh giá là chăm chỉ làm ăn và có cuộc sống ngày càng ổn định.

Anh Tr. là người lo làm ăn, lam lũ quanh năm, sống hiền lành, thật thà. Các cuộc vận động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, việc chung của xóm làng anh Tr. luôn tiên phong đi đầu. Anh và các con đột ngột ra đi khiến ai cũng thương tiếc.

Vợ đau đớn tiễn đưa 3 cha con gặp nạn trong vụ lật thuyền ở Nghệ An: 'Sao mẹ có thể sống tiếp được nữa đây...' - Ảnh 3
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 bố con anh T. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 16h30 ngày 18/11, anh Phạm Hữu T. dùng thuyền máy nhỏ của gia đình chở con trai và con gái đi trên đập Rào Băng để đánh cá. Khi đang đánh cá, không may thuyền bị lật úp, dòng nước nhấn chìm cả ba bố con.

Theo người dân nơi đây, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên kênh Facebook cá nhân của anh T. phát trực tiếp, thế nhưng lúc thuyền ra xa thì bất ngờ bị ngập nước, rồi lật úp. Thời điểm thuyền bị lật, Facebook cá nhân của anh cũng ngưng phát trực tiếp.

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