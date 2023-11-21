Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM: Tài xế rời phương tiện với biểu hiện say xỉn

Đời sống 21/11/2023 06:30

Công an quận 10 (TPHCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 19h ngày 20/11, nam tài xế ngoài 40 tuổi lái ô tô mang biển số 51G-244.81 trên đường Cao Thắng, hướng Điện Biên Phủ đi Hoàng Dư Khương.

Vừa qua khỏi giao lộ 3 Tháng 2, phường 12 (quận 10, TPHCM), phương tiện này va chạm với một xe máy do cô gái cầm lái. Ô tô kéo theo xe máy chạy tông vào dải phân cách ngăn giữa hai làn đường Cao Thắng.

Sau tai nạn, nam tài xế rời khỏi phương tiện và bị người dân địa phương giữ lại, đợi công an đến. Riêng cô gái may mắn nhảy kịp khỏi xe máy, không bị thương.

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM: Tài xế rời phương tiện với biểu hiện say xỉn - Ảnh 1
Tài xế có biểu hiện say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sài gòn và Giải phóng, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra và điều tiết giao thông qua khu vực.

Bà D., một người dân chứng kiến sự việc cho biết, lúc xảy ra vụ việc tưởng là va chạm nhẹ nên tài xế lùi xe ra để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, tài xế lại lái ô tô lao nhanh, tông vào xe máy kéo lê đoạn dài. "May mắn, cô gái kịp chạy thoát chứ nếu không, hậu quả rất khó lường, khó khắc phục" - bà D. ngán ngẩm.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM: Tài xế rời phương tiện với biểu hiện say xỉn - Ảnh 2Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM: Tài xế rời phương tiện với biểu hiện say xỉn - Ảnh 3
Chiếc ô tô tiếp tục tông xe máy, cuốn chiếc xe máy vào gầm kéo lê 1 đoạn dài hơn 20m rồi mới dừng lại - Ảnh: Báo Sài gòn và Giải phóng

 

Tối cùng ngày, công an đã đưa người đàn ông trên về trụ sở để làm việc. Nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, người đàn ông lái ô tô trên sinh năm 1973, là trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở TPHCM.

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