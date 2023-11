Ba học sinh đi trên cùng một xe máy đến tại khu vực ngã 3 đê kè thuộc thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương do không biết đường rẽ, chạy lên trên đá và lộn xuống biển.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 21/11, lãnh đạo UBND xã Hải Dương, TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, khoảng hơn 3h cùng ngày, ba học sinh đi trên cùng một xe máy đến tại khu vực ngã 3 đê kè thuộc thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương do không biết đường rẽ, chạy lên trên đá và lộn xuống biển.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện trường vụ việc khiến 3 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, danh tính 3 học sinh gồm VCH (13 tuổi, ngụ phường An Tây, TP Huế), LVL (13 tuổi ngụ phường An Đông, TP Huế) và NĐMQ (16 tuổi, ngụ phường An Đông, TP Huế).

Em H và L được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng em L không qua khỏi. Còn em Q bị mất tích và đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào 9 giờ sáng cùng ngày.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc tai nạn.

