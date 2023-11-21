Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhi Hoàng Trung H. (12 tuổi) và Hoàng Minh T. (5 tuổi), bị lưỡi cưa máy cắt cỏ cắt gần đứt rời cẳng chân phải.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho hai bệnh nhi Hoàng Trung H. (12 tuổi) và Hoàng Minh T. (5 tuổi) là hai anh em ruột, cùng ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị lưỡi cưa máy cắt cỏ cắt gần đứt lìa cẳng chân phải. Trước đó, cả hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, da và niêm mạc nhợt nhạt do mất nhiều máu; cẳng chân phải bị đứt gần lìa chỉ còn cầu da, một phần gân Achille (gân gót) và thần kinh chày sau.

Cùng với đó, mạch chày trước và chày sau không bắt được; vùng cẳng chân, bàn chân bị tê bì và bị gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải. Hai anh em ruột bị máy cắt cỏ cắt đứt gần rời cẳng chân - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Trước mức độ nghiêm trọng của vết thương, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ đã tiến hành mổ cấp cứu cắt lọc tổn thương, cố định xương bằng khung ngoại vi, nối gân, mạch máu, thần kinh tái lập lại tuần hoàn chi thể cho hai bệnh nhi.

Mẹ hai bệnh nhi cho biết, khi đang trên đường chở hai con bằng xe máy đã bị máy cắt cỏ vô tình văng về phía ba mẹ con. Sau khi được người dân hỗ trợ đưa vào Trạm Y tế xã sơ cấp cứu, hai bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để phẫu thuật và điều trị. Hai bệnh nhi sau 7 ngày phẫu thuật sức khỏe đã ổn định - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sau mổ 10 ngày, sức khỏe của hai bệnh nhi đã ổn định, mép vết mổ liền tốt, chân không bị sưng nề, ngọn chi hồng ấm, có thể cử động chủ động các ngón chân và được các bác sĩ cho xuất viện. BSCKII. Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện cho biết, bệnh viện cũng đã phẫu thuật và điều trị cho những người bệnh bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa (gần lìa) chân, tay. Những trường hợp bị máy cắt cỏ cắt đứt rời chân, tay hay những bộ phận khác của cơ thể nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời (khoảng từ 4-6 giờ sau khi bị thương), người bệnh không những không thể giữ được bộ phận bị cắt đứt mà còn nguy hiểm đến tính mạng do bị mất nhiều máu. Do đó, người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng loại máy này, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Con dâu cưới lâu mà chưa có con, mẹ chồng đau khổ bật khóc nức nở khi tiết lộ bí mật động trời bà giấu kín bao năm qua Mẹ chồng nhìn tôi buồn rầu, thở dài một hơi rồi kể một câu chuyện cho tôi nghe. Ngày trước chồng tôi từng có người yêu cũ nhưng mẹ chồng tôi không ưng thuận gia cảnh của cô ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-cuu-cho-2-benh-nhi-bi-may-cat-co-cua-gan-ut-roi-cang-chan-632240.html