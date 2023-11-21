Vợ anh ôm 40 tỉ đồng tiền tiết kiệm cao chạy xa bay, người đời cười chê vì chấp nhận "đổ vỏ", U50 cật lực lao động, làm bố đơn thân nuôi 6 đứa con không phải con ruột.

Không nổi tiếng bùng nổ như một số phiên bản khác nhưng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài năm 1999 cũng được khán giả vô cùng yêu thích. Bộ phim cũng khiến khán giả không thể nào quên được anh chàng Lương Sơn Bá điển trai, hiền lành của phim. Mới đây, cư dân mạng gọi sao phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là nam diễn viên khổ nhất làng giải trí Cbiz. Vợ anh ôm 40 tỉ đồng tiền tiết kiệm cao chạy xa bay, người đời cười chê vì chấp nhận "đổ vỏ", U50 cật lực lao động, làm bố đơn thân nuôi 6 đứa con không phải con ruột.

Câu chuyện của nam diễn viên phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (bản 1999) Triệu Kình gây sốt mạng xã hội những ngày qua Ngay từ trước khi vào làng giải trí, Triệu Kình đã không có cuộc sống suôn sẻ, ấm no. Cha của Triệu Kình sống đơn thân, "gà trống nuôi con" và thực chất không dành quá nhiều sự quan tâm cho anh. Tuy nhiên, anh vẫn luôn coi trọng cha và tự hứa sẽ nỗ lực để thay đổi cuộc sống khi trưởng thành. Đối với Triệu Kình, cha chính là điểm tựa trong cuộc đời của nam diễn viên. Việc ông qua đời khiến Triệu Kình bị bệnh tâm lý, không thể tiếp tục đóng phim bình thường như trước. Nam diễn viên phải điều trị tâm lý. Khoảng thời gian này, Triệu Kình gặp được Lâm Hân Đề, vợ anh sau này. Sự xuất hiện của Lâm Hân Đề giúp anh trở lại được cuộc sống bình an trước đây. Lâm Hân Đề là mẹ đơn thân, với 5 cuộc hôn nhân và có 6 đứa con.

Triệu Kình và vợ cũ Mặc dù có sự chênh lệch về độ tuổi, Triệu Kình không để ý và đến với cô bằng tình cảm chân thành. Cả hai đã kết hôn và cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, Triệu Kình cũng nỗ lực trở lại với nghệ thuật diễn xuất, không ngần ngại tham gia các vai diễn lớn nhỏ để kiếm sống và nuôi dưỡng gia đình, giúp vợ nuôi 6 đứa con không phải con ruột. Tuy nhiên, lợi dụng tình thương và thích làm từ thiện của chồng, Lâm Hân Đề lấy mất 50 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 40 tỉ đồng) và biến mất. Quan trọng hơn, Lâm Hân Đề ra đi một mình và để lại 6 đứa con. Người thân khuyên anh đưa 6 đứa trẻ vào viện mồ côi nhưng Triệu Kình từ chối vì "trẻ con không có tội". Dù không phải con ruột lại rơi vào trạng thái suy sụp vì mất tất cả, Triệu Kình vẫn dành hết tâm huyết, thậm chí phải đi vay tiền để nuôi dạy con. Anh cho biết "bản thân đã trải qua một tuổi thơ khó khăn và không muốn nhìn thấy những đứa trẻ trải qua những khó khăn tương tự như mình ngày xưa". Ở độ tuổi U50, Triệu Kình chọn sống độc thân do "vết thương" từ cuộc hôn nhân đau lòng Hiện tại, Triệu Kình và 6 người con vẫn sống cùng nhau vô cùng đầm ấm, vui vẻ. Các con cũng hiểu cho tấm lòng người cha, cố gắng học tập và phát triển sự nghiệp khi trưởng thành. Ở tuổi ngoài 50, Triệu Kình vẫn độc thân do "vết sẹo" hôn nhân quá đắng chát, song anh luôn giữ tinh thần vui vẻ, dành thời gian làm việc và tập thể thao. Nhờ vậy, Triệu Kình trông vẫn rất phong độ, không có dấu hiệu già đi quá nhiều dù đã ở tuổi trung niên và trải qua nhiều thăng trầm.

Từng là 'Lương Sơn Bá' xấu trai nhất màn ảnh, Hà Nhuận Đông có màn 'lột xác' ngoạn mục ở tuổi U50 Hà Nhuận Đông từng gây ra nhiều tranh luận khi hóa thân thành Lương Sơn Bá trong bộ phim kinh điển Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản 2007.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-dien-vien-noi-tieng-bi-vo-lua-40-ti-ong-ban-mang-nuoi-6-ua-con-khong-phai-con-ruot-632196.html