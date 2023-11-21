Một nam diễn viên nổi tiếng bị vợ lừa 40 tỉ đồng, 'bán mạng' nuôi 6 đứa con không phải con ruột

Sao quốc tế 21/11/2023 11:39

Vợ anh ôm 40 tỉ đồng tiền tiết kiệm cao chạy xa bay, người đời cười chê vì chấp nhận "đổ vỏ", U50 cật lực lao động, làm bố đơn thân nuôi 6 đứa con không phải con ruột.

Không nổi tiếng bùng nổ như một số phiên bản khác nhưng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài năm 1999 cũng được khán giả vô cùng yêu thích. Bộ phim cũng khiến khán giả không thể nào quên được anh chàng Lương Sơn Bá điển trai, hiền lành của phim.

Mới đây, cư dân mạng gọi sao phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là nam diễn viên khổ nhất làng giải trí Cbiz. Vợ anh ôm 40 tỉ đồng tiền tiết kiệm cao chạy xa bay, người đời cười chê vì chấp nhận "đổ vỏ", U50 cật lực lao động, làm bố đơn thân nuôi 6 đứa con không phải con ruột.

Một nam diễn viên nổi tiếng bị vợ lừa 40 tỉ đồng, 'bán mạng' nuôi 6 đứa con không phải con ruột - Ảnh 1
Câu chuyện của nam diễn viên phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (bản 1999) Triệu Kình gây sốt mạng xã hội những ngày qua

Ngay từ trước khi vào làng giải trí, Triệu Kình đã không có cuộc sống suôn sẻ, ấm no. Cha của Triệu Kình sống đơn thân, "gà trống nuôi con" và thực chất không dành quá nhiều sự quan tâm cho anh. Tuy nhiên, anh vẫn luôn coi trọng cha và tự hứa sẽ nỗ lực để thay đổi cuộc sống khi trưởng thành. Đối với Triệu Kình, cha chính là điểm tựa trong cuộc đời của nam diễn viên. Việc ông qua đời khiến Triệu Kình bị bệnh tâm lý, không thể tiếp tục đóng phim bình thường như trước.

Nam diễn viên phải điều trị tâm lý. Khoảng thời gian này, Triệu Kình gặp được Lâm Hân Đề, vợ anh sau này. Sự xuất hiện của Lâm Hân Đề giúp anh trở lại được cuộc sống bình an trước đây. Lâm Hân Đề là mẹ đơn thân, với 5 cuộc hôn nhân và có 6 đứa con.

Một nam diễn viên nổi tiếng bị vợ lừa 40 tỉ đồng, 'bán mạng' nuôi 6 đứa con không phải con ruột - Ảnh 2
Triệu Kình và vợ cũ

Mặc dù có sự chênh lệch về độ tuổi, Triệu Kình không để ý và đến với cô bằng tình cảm chân thành. Cả hai đã kết hôn và cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, Triệu Kình cũng nỗ lực trở lại với nghệ thuật diễn xuất, không ngần ngại tham gia các vai diễn lớn nhỏ để kiếm sống và nuôi dưỡng gia đình, giúp vợ nuôi 6 đứa con không phải con ruột.

Tuy nhiên, lợi dụng tình thương và thích làm từ thiện của chồng, Lâm Hân Đề lấy mất 50 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 40 tỉ đồng) và biến mất. Quan trọng hơn, Lâm Hân Đề ra đi một mình và để lại 6 đứa con. Người thân khuyên anh đưa 6 đứa trẻ vào viện mồ côi nhưng Triệu Kình từ chối vì "trẻ con không có tội".

Dù không phải con ruột lại rơi vào trạng thái suy sụp vì mất tất cả, Triệu Kình vẫn dành hết tâm huyết, thậm chí phải đi vay tiền để nuôi dạy con. Anh cho biết "bản thân đã trải qua một tuổi thơ khó khăn và không muốn nhìn thấy những đứa trẻ trải qua những khó khăn tương tự như mình ngày xưa".

Một nam diễn viên nổi tiếng bị vợ lừa 40 tỉ đồng, 'bán mạng' nuôi 6 đứa con không phải con ruột - Ảnh 3Một nam diễn viên nổi tiếng bị vợ lừa 40 tỉ đồng, 'bán mạng' nuôi 6 đứa con không phải con ruột - Ảnh 4
Ở độ tuổi U50, Triệu Kình chọn sống độc thân do "vết thương" từ cuộc hôn nhân đau lòng

Hiện tại, Triệu Kình và 6 người con vẫn sống cùng nhau vô cùng đầm ấm, vui vẻ. Các con cũng hiểu cho tấm lòng người cha, cố gắng học tập và phát triển sự nghiệp khi trưởng thành.

Ở tuổi ngoài 50, Triệu Kình vẫn độc thân do "vết sẹo" hôn nhân quá đắng chát, song anh luôn giữ tinh thần vui vẻ, dành thời gian làm việc và tập thể thao. Nhờ vậy, Triệu Kình trông vẫn rất phong độ, không có dấu hiệu già đi quá nhiều dù đã ở tuổi trung niên và trải qua nhiều thăng trầm.

Từng là 'Lương Sơn Bá' xấu trai nhất màn ảnh, Hà Nhuận Đông có màn 'lột xác' ngoạn mục ở tuổi U50

Từng là 'Lương Sơn Bá' xấu trai nhất màn ảnh, Hà Nhuận Đông có màn 'lột xác' ngoạn mục ở tuổi U50

Hà Nhuận Đông từng gây ra nhiều tranh luận khi hóa thân thành Lương Sơn Bá trong bộ phim kinh điển Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản 2007.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Kình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Từng là 'Lương Sơn Bá' xấu trai nhất màn ảnh, Hà Nhuận Đông có màn 'lột xác' ngoạn mục ở tuổi U50

Từng là 'Lương Sơn Bá' xấu trai nhất màn ảnh, Hà Nhuận Đông có màn 'lột xác' ngoạn mục ở tuổi U50

Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm

Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian

Cuộc sống của 'Lương Sơn Bá' La Chí Tường ra sao sau bê bối ngoại tình bị 'lột trần'?

Cuộc sống của 'Lương Sơn Bá' La Chí Tường ra sao sau bê bối ngoại tình bị 'lột trần'?

Hà Nhuận Đông với những vai diễn đoản mệnh: Ngô Sính gây thương nhớ một thời, Lương Sơn Bá trở thành 'huyền thoại' của màn ảnh Trung

Hà Nhuận Đông với những vai diễn đoản mệnh: Ngô Sính gây thương nhớ một thời, Lương Sơn Bá trở thành 'huyền thoại' của màn ảnh Trung

Nữ phụ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nhan sắc ăn đứt nữ chính, U50 vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thời đôi mươi

Nữ phụ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nhan sắc ăn đứt nữ chính, U50 vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thời đôi mươi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn