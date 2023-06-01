'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian

Sao quốc tế 01/06/2023 11:40

Từng đóng vai Lương Sơn Bá và nổi tiếng, sao nam U50 này vẫn được săn đón vì ngoại hình trẻ.

Chỉ cần nhắc đến cái tên Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thì khán giả không chỉ nhớ đến bản phim kinh điển năm 1999 mà phiên bản 2007 cũng được đón nhận nồng nhiệt không kém, thậm chí có phần hơn ở thị trường Việt Nam. Màn kết đôi của tài tử Hà Nhuận Đông và "mỹ nhân tình đầu" Đổng Khiết đã khiến thế hệ khán giả 8X, 9X phải say mê.

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 1
Hà Nhuận Đông trong vai Lương Sơn Bá 

Với phần thể hiện tươi mới, thê lương nhưng cũng rất buồn cười, Lương Sơn Bá đã trở thành hiện tượng và đưa tên tuổi Hà Nhuận Đông lên tầm sao hạng A. Ngoài ra, hình ảnh chàng Lương Sơn Bá trong phim cũng trở thành trào lưu trên mạng cho đến tận ngày nay. Hình ảnh "Lương Sơn Bá ôm tim" được cắt từ cảnh nam chính nghe tin Chúc Anh phải lấy Mã Văn Tài, lên cơn bệnh rồi qua đời sau đó đã được dùng để bày tỏ cảm xúc bàng hoàng, khó tin trước một vấn đề nào đó.

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 2
Hình ảnh "Lương Sơn Bá ôm tim" được cắt từ phim được cộng đồng mạng dùng làm 'meme' rộng rãi 
'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 3
Bộ phim của nam diễn viên nhận được đánh giá cao từ khán giả 

Đến sau năm 2015, Hà Nhuận Đông bước sang tuổi 40 nhưng vẫn trẻ và gần như không thay đổi so với thuở vào nghề. Lúc này, chàng Lương Sơn Bá biết rõ thời thế, phần lớn thời gian dành cho các vai phụ để nâng đỡ đàn em. Chỉ đến thời gian gần đây, anh mới tái xuất với vai nam chính trong dự án Tuế Tuế Thanh Liên, đóng cặp với đàn em Hà Hoằng San kém 12 tuổi. Tuy vậy cả hai vẫn rất hợp nhau, thường xuyên thân thiết thông qua các cảnh hậu trường.  

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 4
Dù đóng cặp với bạn diễn kém 12 tuổi nhưng cả hai vẫn rất hợp nhau 

Hà Nhuận Đông, sinh năm 1975, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan nổi tiếng một thời. Năm 1994, anh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Lương Chúc. 5 năm sau, Hà Nhuận Đông được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Mã với vai diễn trong phim Lời nói thật lòng (hợp tác với Phạm Văn Phương) nhưng phải đến năm 2000 anh mới được đông đảo khán giả biết đến với vai La Tiểu Hổ trong bộ phim truyền hình Ngọa hổ tàng long.

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 5
Hà Nhuận Đông là nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ

Năm 2007, tên tuổi của anh lan tỏa khắp châu Á sau sự thành công của vai diễn Lương Sơn Bá trong tác phẩm Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Hình ảnh chàng thư sinh hiền lành, si tình đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 6
Tài tử họ Hà liên tiếp góp mặt vào nhiều dự án phim ăn khách

Sau đó, tài tử họ Hà liên tiếp góp mặt vào nhiều dự án phim ăn khách như Tân Tam quốc (2010), Bong bóng mùa hè (2010), Hán Sở Truyền Kỳ (2013), Tây du ký - Đại náo thiên cung (2014), Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (2018)… Ngoài tài năng diễn xuất, anh còn được mến mộ vì đời tư trong sạch, ít scandal.

'Lương Sơn Bá' sánh vai với bạn diễn kém 12 tuổi vẫn cực nổi bật, nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 7
Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng Hà Nhuận Đông và Peggy cũng rất ngọt ngào

Bên cạnh sự nghiệp ổn định, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng Hà Nhuận Đông và Peggy cũng rất ngọt ngào. Dù họ chưa có con chung nhưng cả hai luôn gắn bó và trân trọng nhau. Do tính chất công việc, hai vợ chồng thường phải sống xa nhau nhưng họ vẫn duy trì và hâm nóng mối quan hệ bằng những cuộc gọi. 

Hiện tại, đã ở tuổi 46, Hà Nhuận Đông vẫn là mỹ nam không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ với nhan sắc mãi "chẳng chịu già" và thân hình vạm vỡ. Ngoài việc hoạt động nghệ thuật, tài tử họ Hà còn thử sức với nghề kinh doanh.

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