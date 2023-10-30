Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm

Sao quốc tế 30/10/2023 12:30

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lương Sơn Bá đẹp nhất màn ảnh từ trước đến nay lại chẳng phải La Chí Tường hay Ngô Kỳ Long, mà là Ngô Tôn trong bản phim đóng cùng Thái Trác Nghiên năm 2008.

Sinh năm 1979, Ngô Tôn mang trong mình 2 dòng máu Trung - Brunei, sở hữu nhan sắc nổi bật vượt trội so với bạn đồng lứa từ khi còn trẻ.

Sau khi tốt nghiệp ngàng Quản trị Kinh doanh tại Úc, Ngô Tôn về nước và được phát hiện bởi Ella nhóm S.H.E. Ngô Tôn sau đó đi casting phim Nàng Juliet Phương Đông và đậu vai nam chính Kỳ Phong Lượng.

Sau thành công của vai chính đầu tay, Ngô Tôn trở thành thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải, hoạt động song song giữa diễn xuất và ca hát. Anh dần dần trở thành một trong những nam thần hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ thập niên 2000, liên tục ghi điểm qua những dự án như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Thiên Sứ Mặt Trời, Lửa Bóng Rổ... và có cả Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản điện ảnh.

Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm - Ảnh 1Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm - Ảnh 2

 

Trong lúc sự nghiệp đang phát triển, Ngô Tôn bất ngờ công bố trong tự truyện Quyết Định Dũng Cảm của mình rằng anh đã có vợ, thậm chí có con vào năm 2023. Việc Ngô Tôn bất ngờ công khai chuyện hôn nhân sau xấp xỉ 10 năm ra mắt khiến fan cảm thấy đau lòng, như bị phản bội.

Đáng chú ý, Ngô Tôn có lần cùng vợ lần đầu xuất hiện trên truyền hình, để lộ giấy đăng ký kết hôn vào năm 2004, tức trước cả khi anh vào làng giải trí. Ngoài ra, trước đó Ngô Tôn từng không ít lần nói dối dư luận rằng mình đang độc thân và không ngại ghép đôi với Ella để duy trì danh tiếng.

Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm - Ảnh 3

 

Dù đã mở họp báo công khai xin lỗi vì lừa dối khán giả nhưng Ngô Tôn vẫn bị chỉ trích, tẩy chay khỏi showbiz. Fan cứng đồng loạt quay lưng khiến danh tiếng của anh tụt dốc không phanh. Sau đó, Ngô Tôn cũng hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh, cùng lắm là đóng vai phụ hay tham gia show truyền hình.

Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm - Ảnh 4Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm - Ảnh 5Từng bị 'tẩy chay' vì giấu fan lấy vợ, 'Lương Sơn Bá' Ngô Tôn bỗng gây bão vì vẻ ngoài sau 10 năm - Ảnh 6

Hiện tại ở tuổi U50, Ngô Tôn dành phần lớn thời gian tập trung lo cho gia đình. Ngôi sao 7X gây sốt bởi vẻ ngoài phong độ, gương mặt gần như không già đi so với thời còn trên đỉnh cao.

Gần đây, anh còn cùng vợ đăng tải bộ ảnh kỷ niệm, cùng mặc lại bộ đồ tốt nghiệp như lúc xưa, bộ dáng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

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