'Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh' Lương Tiểu Băng: Bao năm chật vật kiếm sống, nuôi chồng con

Nhờ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng lanh lợi và khuôn miệng tươi tắn, Lương Tiểu Băng luôn được chọn vào những dạng vai tiểu thư ngoan hiền, xinh đẹp nhưng có số phận lận đận. Năm 2000, Lương Tiểu Băng rời TVB (Hong Kong) và đầu quân cho đài ATV. Cô nhanh chóng gây tiếng vang với vai diễn Chúc Anh Đài trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tuy nhiên, sau Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng không tìm được vai diễn nào nổi bật để ghi điểm với khán giả. Cô tham gia khoảng 4 bộ phim nhưng không có tác phẩm gây tiếng vang.

Lương Tiểu Băng , sinh năm 1969, tại Macau. Ở tuổi 21, cô giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Sau cuộc thi, Lương Tiểu Băng trở thành gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình cổ trang như Phong chi đao, Vận mệnh Thanh Triều, Loan đao phục hận, Đại thích khách, Lò võ Thiếu Lâm hay Lộc đỉnh ký 1998.

Màn ảnh nên duyên với Lương Sơn Bá nhưng ngoài đời, cô lại gây bất ngờ khi kết hôn với nam diễn viên đóng vai Mã Văn Tài - Trần Gia Huy.

Thời điểm công bố mối tình này, Lương Tiểu Băng vấp phải sự phản đối không nhỏ của dư luận. Nhiều người chê bai Trần Gia Huy kém xa Lương Tiểu Băng về ngoại hình lẫn sự nghiệp, cho rằng anh là "đũa mốc chòi mâm son". Tuy vậy, nàng Chúc Anh Đài vẫn lựa chọn đến bên Mã Văn Tài, và cũng từ đây sự nghiệp của cô tụt dốc dần đều.

Lương Tiểu Băng đóng thêm vài dự án phim nữa dưới trướng ATV nhưng không bùng nổ. Cộng thêm chuyện hôn nhân gặp điều tiếng, Lương Tiểu Băng không còn được săn đón trong các dự án lớn. Năm 2007, cả hai có con và áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai của người vợ. Lương Tiểu Băng ít được mời đóng phim lại nên chuyển sang làm nhiều nghề khác như kinh doanh online, đi hát tại quán bar, vũ trường... Trong khi đó, Trần Gia Huy ở nhà, chăm con.

Dù đã ngoài 50, Lương Tiểu Băng hiện vẫn rất tươi trẻ. Cô đã mặn mà hơn trước, nhưng lúc nào cũng khoe hình ảnh tích cực, đầy sức sống trên MXH. Quả thật "trời không phụ lòng người", khi TVB vừa qua đã ngỏ lời mời cả 2 vợ chồng trở lại màn ảnh.

Sự xuất hiện của Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy trong dự án phim mới Nghịch Thiên Kỳ Án 2. Chỉ đóng vai nhỏ nhưng Lương Tiểu Băng cũng rất hạnh phúc, xúc động vì có cơ hội được đóng phim trở lại, tái hợp với TVB sau hơn 2 thập kỷ xa cách.