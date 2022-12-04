'Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh' Lương Tiểu Băng gây chú ý với nhan sắc khác lạ ở tuổi 53

Sao quốc tế 04/12/2022 15:35

Mới đây, nữ diễn viên Lương Tiểu Băng gây chú ý sau khi nhận lời mời biểu diễn trong một sự kiện ở Trung Quốc Đại lục.

Ngày 4/12, HK01 đưa tin nữ diễn viên Lương Tiểu Băng nhận lời mời biểu diễn trong một sự kiện ở Trung Quốc Đại lục. Cô được ban tổ chức săn đón, xuất hiện với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong ảnh cho thấy, Lương Tiểu Băng mặc chiếc váy liền thân lấp lánh với gương mặt được trang điểm công phu, cô bước lên sân khấu dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

Tuy nhiên, ở tuổi 53, nhiều người nhận xét nữ diễn viên trông thay đổi khá nhiều khi gương mặt tròn phúng phính, ngoại hình và cánh tay của cô cũng to hơn.

Vài năm trở lại đây Lương Tiểu Băng không có tác phẩm mới, sự nghiệp xuống dốc. Hiện tại, cô được mời tham gia sự kiện nhờ những vai diễn kinh điển đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả thời trẻ. Do đó, cô mới có cơ hội kiếm tiền gánh vác gia đình.

Trong khi đó, ông xã Trần Gia Huy sự nghiệp mờ nhạt. Gần đây, để phụ giúp vợ, nam diễn viên chấp nhận tham gia những vai phụ, thậm chí không thoại trên màn ảnh TVB. Mức thu nhập của hai diễn viên chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc như những gia đình lao động bình thường khác. Dẫu vậy, cả Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường ngọt ngào, hạnh phúc.

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969 và nổi tiếng rất sớm sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Sau khi lọt Top 3 cuộc thi sắc đẹp, Lương Tiểu Băng nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của các giám chế đài TVB. Nhiều người hâm mộ Việt Nam còn nhớ nàng Chúc Anh Đài xinh đẹp và thông minh trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" do nữ diễn viên Lương Tiểu Băng thể hiện. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với vai A Kha trong "Lộc đỉnh ký"...

Lương Tiểu Băng kết hôn với Trần Gia Huy (từng đóng vai Mã Văn Tài trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài") vào năm 2000 và đón chào con đầu lòng năm 2007. Sau đó, Lương Tiểu Băng tạm rút khỏi làng giải trí để chăm lo tổ ấm.

Hiện tại, nhiều khán giả tiếc nuối vì sao nữ của TVB nổi tiếng một thời có cuộc sống chật vật ở tuổi ngoài 50. Cô thường xuất hiện hát tại quán bar nhỏ lẻ, hội chợ, bán hàng online...

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