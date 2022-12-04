Nam doanh nhân Châu Trác Hoa vừa qua đã phủ nhận mọi tội danh của mình trong phiên xét xử mới nhất.

Trang Sohu đưa tin, tại phiên xét xử ngày 1/12 vừa qua, Châu Trác Hoa (Alvin Chau) đã phủ nhận mọi tội danh. Nam doanh nhân cho biết, công ty của anh mỗi năm tạo ra được hơn 300 tỷ HKD (gần 940 tỷ đồng) doanh thu cho địa phương và thậm chí còn đưa 90% lợi nhuận vào các hoạt động phúc lợi xã hội mỗi tháng. Anh khẳng định việc kết án mình là phi logic. Tại phiên xét xử ngày 1/12 vừa qua, Châu Trác Hoa (Alvin Chau) đã phủ nhận mọi tội danh - Ảnh: Internet Châu Trác Hoa khẳng định rằng bản thân luôn tuân thủ pháp luật, toàn bộ các hoạt động kinh doanh của anh đều hợp pháp và không liên can đến tội ác của các băng nhóm tội phạm, xã hội đen. Bên cạnh đó, tỷ phú sòng bài cũng gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp bị liên lụy và mong họ được sớm trả tự do về với gia đình mình.

Được biết, trước khi bị bắt vào tháng 1/2021, Châu Trác Hoa có khối tài sản ròng lên đến 40 tỷ HKD (125 nghìn tỷ đồng). Tập đoàn Suncity do anh sáng lập kinh doanh liên quan đến bất động sản, dịch vụ tài chính, bán lẻ du lịch, văn hóa giải trí, ăn uống và các lĩnh vực khác. Nhiều thông tin cho biết Alvin Chau có liên quan đến vụ án đánh bạc lên đến 680 tỷ HKD, do đó, anh bị truy tố 289 tội danh.

Kể từ khi Châu Trác Hoa bị bắt, người nhà đang ra sức cứu lấy đế chế của anh. Vợ con của vị tỷ phú sinh năm 1974 nóng lòng thanh lý nhiều tài sản để trả nợ cho anh và duy trì hoạt động tập đoàn Suncity. Tháng 4 vừa qua, Châu Trác Hoa đã bị 29 chủ nợ gây sức ép thanh toán món nợ khổng lồ 450 triệu HKD (57,4 triệu USD). Tòa án Philippines yêu cầu vị tỷ phú này phải thanh toán toàn bộ số nợ này trong vòng một tháng, nếu không những tài sản mà anh đang đứng tên tại quốc gia này sẽ bị tịch biên và phát mãi. Đầu tháng 5, Trần Tuệ Linh nhờ bạn bè giới thiệu người mua lại dinh thự trị giá 8,3 triệu USD ở Macau. Sau đó, cô tiếp tục thanh lý căn hộ cao cấp ở Hong Kong với mức giá 8,7 triệu USD, lỗ hơn 3,8 triệu USD so với thời điểm mua. Trước khi bà xã của Châu Trác Hoa rao bán tài sản, người tình của vị tỷ phú này - Liêu Bích Lệ cũng đã thế chấp căn nhà trị giá 15,4 triệu USD mà anh tặng cho cô vào năm 2014 để giúp anh thanh toán nợ nần.

Vợ cả dự tòa, vợ bé vắng mặt trong phiên xử Châu Trác Hoa Doanh nhân Trần Tuệ Linh - vợ cả của doanh nhân Châu Trác Hoa (Alvin Chau) - đến dự vụ xử chồng cô hôm 19/9, trong khi vợ bé Mandy Liêu không có mặt.

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