Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng: Bầu trời phủ sương trắng hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng sức khỏe

Các ứng dụng theo dõi chất lượng không khí ghi nhận mức độ ô nhiễm ở ngưỡng đỏ (có hại) và ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe con người), cá biệt một vài nơi lên ngưỡng nguy hại (ngưỡng nguy hiểm nhất do ô nhiễm không khí ).

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến 11h ngày 22/11, lớp bụi mịn dày đặc vẫn bao trùm khu vực nội thành Hà Nội. Các tòa nhà cao tầng mờ ảo sau lớp bụi mịn. Tầm nhìn hạn chế, người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

Phần lớn điểm đo cho thấy, chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng đỏ. Một số điểm đo ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím như tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Cầu Giấy), Trung tâm Sao Mai (Thanh Xuân), thị trấn Đông Anh (Đông Anh), Trâu Quỳ (Gia Lâm).

Cụ thể, theo số liệu quan trắc của Pam Air (một kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam), hàng chục điểm đo ghi nhận ô nhiễm không khí bao phủ khắp Hà Nội trong sáng nay.

Trang dự báo chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ nhận định, đợt ô nhiễm không khí hiện tại có thể kéo dài đến hết tuần. Từ đầu tuần sau, chất lượng không khí được cải thiện.

Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh ở miền Bắc cũng ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng với hầu hết các điểm đo ở ngưỡng đỏ và tím - Ảnh: Báo Tiền Phong

Landmark 72 - toà nhà cao nhất Hà Nội chìm trong lớp bụi mịn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, ô nhiễm không khí tiếp tục có xu hướng gia tăng ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc những ngày qua. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ các nguồn thải giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp và các hoạt động dân sinh khác. Tình trạng ô nhiễm không khí ở miền Bắc cũng bị chi phối mạnh bởi quy luật của thời tiết. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở miền Bắc thường xuất hiện vào mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau khi trời ít mưa và điều kiện nghịch nhiệt xảy ra.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách (đảm bảo kín, khít mặt).

Người dân khi ra đường cần đeo khẩu trang để đề phòng bụi mịn - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Bên cạnh đó, người dân nên vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm.

Thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống. Hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí.

Đối với người có bệnh hô hấp, bệnh tâm phế mạn tính, bệnh tim mạch, suy dinh dưỡng, già yếu, cần thực hiện các biện pháp dự phòng trên nghiêm ngặt hơn như tuân thủ và duy trì điều trị theo đơn của bác sĩ chuyên khoa. Nếu có dấu hiệu khó chịu, tăng nặng nên khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa.