Liên quan đến vụ việc nam thanh niên mặc áo shiper chở can xăng vào hiện trường gây án khiến 3 người trong căn nhà ở quận 8 (TP HCM) thiệt mạng, các nạn nhân gồm chị D. (32 tuổi), cháu P.L.H.P (3 tuổi) và cháu T.L.T.K. (2 tuổi).

Theo thông tin từ VTC News, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 và Công an TP.HCM hiện đang tập trung lấy lời khai của nghi can Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ giết người, phóng hoả khiến 3 người tử vong xảy ra vào chiều 21/11.

3 nạn nhân tử vong gồm: chị L.T.M.D. (32 tuổi), cháu N.L.H.P. (3 tuổi, là con của chị D.) và cháu T.M.T.K. (2 tuổi, là cháu bé hàng xóm mà chị D. nhận trông giữ).

Nghi can Nguyễn Văn Nhu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Nhu khai nhận đã ra tay với chị D. và 2 đứa trẻ là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Khoảng 16h30 chiều 21/11, Nhu đi xe gắn máy chở theo can xăng đến nhà chị D. trong hẻm số 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Tại đây, Nhu đã dùng dao ra tay sát hại chị D. rồi đổ xăng ra nền nhà, khoá trái cửa, châm lửa phóng hoả, nhốt chị D. và 2 đứa trẻ bên trong. Khi nghe tiếng kêu la, hàng xóm xung quanh chạy đến, Nhu đã chạy bộ thoát thân, để lại 1 xe gắn máy. Chạy được 1 đoạn, Nhu cởi bỏ áo ngoài dính máu vứt lại và bắt xe ôm tẩu thoát.

Nghi can đã chở theo can xăng lớn đi vào nhà nạn nhân, sáu đó sát hại người phụ nữ rồi khóa trái cửa phóng hỏa và khiến 2 cháu bé cùng chị D. tử vong - Ảnh: VTC News

Hàng xóm đã nỗ lực ứng cứu nhưng do cửa bị khoá nên không thành. Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt, đã nhanh chóng khống chế được ngọn lửa và phát hiện bên trong căn nhà, chị D. và 2 đứa trẻ đã tử vong.

Khi Nhu bỏ chạy khỏi hiện trường đến gần cầu Nguyễn Tri Phương, quận 8 thì bị lực lượng Ban chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 truy đuổi và khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nhu thừa nhận hành vi.

Nạn nhân D. đã ly hôn với chồng, hiện sống cùng con nhỏ tại căn nhà trên.

