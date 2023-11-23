Ban đầu trường muốn xử lý nội bộ sẽ hạ hạnh kiểm các em đã vi phạm và các phụ huynh sẽ bồi thường thuốc men, tiền viện cho cháu. Tuy nhiên, sau đó các phụ huynh không đồng ý đưa số tiền viện phí cho cháu nữa và việc hạ hạnh kiểm chỉ dừng lại ở mức trung bình hoặc khá nên gia đình không đồng tình và yêu cầu cơ quan chức năng làm cuộc làm rõ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 22/11, chị V. (phụ huynh em N.T.M.U.) cho biết, thấy con gái đi học về có nhiều vết thương trên người, bầm tím nên gia đình gặng hỏi. Lúc này, cháu U. kể bị 10 bạn cùng lớp nhốt, đánh, đấm vào người.

Chị V. cho biết thêm, từ khi bị đánh, con chị liên tục phải nằm viện, nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, khóc vì hoảng sợ và không dám đi học. Gia đình vừa xin chuyển lớp cho cháu và động viên, trấn an mãi cháu mới chịu đến trường.

Nhận thấy việc con bị đánh quá dã man nên chị mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Cháu U. bị 10 bạn cùng lớp đánh, đấm, dùng bút bi chọc vào người, phải nhập viện điều trị - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Duy Lam - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Tiểu học Bế Văn Đàn - thừa nhận, tại trường có xảy ra sự việc 10 học sinh đánh một em học sinh phải vào viện điều trị.

Ông Lam cho biết, thời điểm xảy ra đánh nhau, thầy cô giáo chưa đến trường nên không biết và không được báo lại nên chưa nắm bắt. Ngay sau khi biết vụ việc, trường đã có 2 buổi làm việc cùng phụ huynh để giải quyết.

Nguyên nhân của việc đánh nhau, theo lãnh đạo nhà trường, do cuối năm học lớp 3, cháu U. có mượn một hộp chì màu của một bạn nữ và nói sẽ đưa cho bạn này 20.000 đồng. Tuy nhiên sau đó, U. không đưa dẫn đến xích mích với các bạn.

Gia đình nữ sinh bị đánh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường - Ảnh: Báo Dân trí

Phó Hiệu trưởng nói thêm, ban đầu với mức hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng lo viện phí cho cháu U., một số phụ huynh đồng tình nhưng sau đó nhiều người lại không đồng tình. Nhà trường đã thiết lập hồ sơ, báo Công an xã Ea Tân giải quyết. Nhà trường mong muốn dùng đức trị để răn đe, giáo dục các em biết nhận ra cái sai và không bao giờ tái phạm nữa vì các em còn quá nhỏ, quá non nớt. Trường hợp không xử lý nội bộ được, bắt buộc mời cơ quan chức năng vào cuộc vì ngoài khả năng của trường.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Krông Năng cho biết, đã nắm được thông tin. Phòng đã chỉ đạo xác minh vụ việc, đồng thời đề nghị nhà trường thăm hỏi, động viên, trấn an tâm lý em học sinh bị đánh.