Vào khoảng 14h ngày 22/11, hai đối tượng đi trên một xe máy vào một chi nhánh ngân hàng ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cướp tài sản.
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Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào chiều 22/11, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng thực hiện vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.
Hai đối tượng thực hiện vụ cướp là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988), ngụ xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí (SN 2001), ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h ngày 22/11, hai đối tượng đi trên một xe máy vào một chi nhánh ngân hàng ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cướp tài sản.
Người dân cho biết, hai tên cướp mang theo dao và súng tự chế. Lúc này, một tên tiến vào ngân hàng, tên còn lại đứng ngoài cảnh giới. Sau khi cướp ngân hàng, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều.
Theo thông tin từ VTC News, trong quá trình chống trả hai tên cướp, nhân viên bảo vệ ngân hàng là ông Trần Văn Th. (50 tuổi) bị đâm trọng thương, tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đã bắt giữ được các đối tượng trong nhóm cướp. Người bảo vệ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tiên lượng xấu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.