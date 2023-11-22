Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào chiều 22/11, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng thực hiện vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988) và Trần Văn Trí (SN 2001) - Ảnh: Báo người đưa tin

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h ngày 22/11, hai đối tượng đi trên một xe máy vào một chi nhánh ngân hàng ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cướp tài sản.

Người dân cho biết, hai tên cướp mang theo dao và súng tự chế. Lúc này, một tên tiến vào ngân hàng, tên còn lại đứng ngoài cảnh giới. Sau khi cướp ngân hàng, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều.