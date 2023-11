Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào chiều 22/11, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng thực hiện vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988), ngụ xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí (SN 2001), ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng.