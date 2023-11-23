Nhiều phụ nữ ở TP.HCM sập bẫy sau cuộc gọi 'mua hàng để nhận thưởng'

Cụ thể, Trần Thị Diễm Chi (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Hồ Thị Mỹ Lợi (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) lừa đảo bằng thủ đoạn yêu cầu đặt đơn hàng tích điểm để nhận phần thưởng, qua đó chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Thị Diễm Chi (30 tuổi) và Hồ Thị Mỹ Lợi (37 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Châu cam kết khi bà M. mua đủ số lượng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà M., thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng. Ngoài Châu thì còn có 3 người khác hướng dẫn bà M. mua hàng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 5, bà M. nhận được cuộc gọi của người phụ nữ tự xưng tên Ngọc Châu, đang làm việc tại công ty ở quận 8. Ngọc Châu cho biết bà M. có lịch sử mua hàng nhiều nên đã được công ty của Châu quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Khi bà M. đề nghị nhận tiền mặt thì Châu yêu cầu cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng và hướng dẫn bà M. đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao hàng thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn.

Chi và Lợi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ tháng 5 đến tháng 9, bà M. mua 57 đợt hàng từ công ty của Châu với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Mỗi lần mua hàng, bà M. được nam thanh niên tên Nhã đến giao hàng và thu tiền tại sảnh của chung cư đảo Kim Cương, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Phía Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu khách hàng giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.

Bà M. sau đó hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng và hoàn tiền mua hàng nhưng Châu và đồng bọn viện lý do yêu cầu tiếp tục mua hàng. Nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo công an.

Cảnh sát cho biết khoảng đầu năm 2021, Trần Thị Diễm Chi đăng tin tuyển dụng nhân viên bán hàng trên website Chợ Tốt, kèm theo số điện thoại của Chi. Lúc này, Đặng Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Hồ Thị Mỹ Lợi cùng với Trinh và Phúc (chưa rõ lai lịch) liên hệ và được Chi hướng dẫn đến địa chỉ 767 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Lợi, Tâm, Trinh và Phúc được nhận vào cộng tác viên của Chi, làm nhân viên bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc. Chi lấy dữ liệu khách hàng trên mạng, đa số là khách thường mua hàng online các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử rồi giao cho cộng tác viên gọi vào số điện thoại của khách hàng, hỏi họ tên và đưa ra thông tin gian dối.

Cụ thể, nhóm này tự xưng là nhân viên của Siêu thị Smart Shop, thông báo khách hàng là siêu thị đang tổ chức chương trình tri ân khách hàng và khách hàng nằm trong danh sách người trúng thưởng với điều kiện là tiếp tục mua các mặt hàng của Smart Shop với giá trị thấp nhất là 600.000 đồng.

Nếu khách đồng ý tham gia chương trình thì phải đặt mua đơn hàng đầu tiên. Sau đó, khách hàng phải tiếp tục mua các đơn hàng tiếp theo với giá trị cao hơn để được nhận được một trong các phần quà như: điện thoại iPhone 12 trị giá 28 triệu đồng, bộ máy rửa chén giá trị 35 triệu đồng, hoặc 3 vé đi du lịch Hàn Quốc với giá trị 150 triệu đồng, nhưng thực chất các giải thưởng này không tồn tại.

Đối với các mặt hàng giao cho khách kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi, khách hàng không được sử dụng mà giữ nguyên gói hàng để sau này Smart Shop sẽ thu hồi lượng hàng này về và hoàn tiền mua hàng cho khách hàng.

Khi khách hàng đã mua được tổng giá trị đơn hàng lớn, thì cộng tác viên nói rằng khách hàng đã đủ điều kiện nhận được quà, nếu khách hàng muốn lấy tiền thay vì nhận quà thì cần phải đóng số tiền phí 10% giá trị của phần quà.

Dù khách hàng có đóng tiền phí thì cộng tác viên vẫn đưa ra điều kiện cho khách hàng là phải mua thêm hàng cho đến khi khách hàng không còn khả năng, chán nản tự dừng lại. Sau đó, nhóm này bỏ mặc khách hàng, chiếm đoạt luôn số tiền mà khách hàng đã thanh toán đơn hàng.

Công an cho biết, Chi từng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của một người tên M. ở Quảng Nam với số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng và bị khởi tố cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, đã khắc phục số tiền cho bà M.

Qua mở rộng vụ án, công an đã làm việc với 2 bị hại khác của nhóm này gồm: Bà N.T.V., bị chiếm đoạt số tiền 57 triệu đồng và bà L.T.T.N., bị số tiền 800 triệu đồng.