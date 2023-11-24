Ngày 23/11, tại đường Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 14h ngày 23/11, tại giao lộ Cơ Thánh Vệ và Cách Mạng Tháng Tám, thuộc TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô và mô tô, khiến chị N.T (ngụ Tây Ninh) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Người dân chứng kiến vụ tai nạn giao thông cho biết, vào thời điểm trên, chị T. điều khiển xe mô tô đến giao lộ trên thì dừng đèn đỏ. Khi đó, chị T. bất ngờ bị xe ô tô BKS 51D-299.98 do nam tài xế tên Đào Đức Hùng (53 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM.) điều khiển cùng chiều tông mạnh và kéo lê cùng phương tiện dưới gầm xe.

Do mất lái, xe ô tô tiếp tục tông gãy trụ camera an ninh và tông sập 1 đoạn tường rào mới dừng lại. Cú va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng tử vong, tài xế ô tô rời bỏ hiện trường vụ tai nạn.

Ô tô tông người chờ đèn đỏ, lao vào tường toà thánh Tây Ninh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đầu xe bể nát sau 3 cú tông liên tiếp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Công an, VKS có mặt để khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an TP tây Ninh đã có mặt để phân luồng giao thông. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP Tây Ninh điều tra, làm rõ.

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