Liên quan đến vụ xe container cán chết nam sinh lớp 10 rồi bỏ chạy ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, chiều 23/11, Công an TP.HCM thông tin, tài xế có nồng độ cồn.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ xe container cán chết nam sinh lớp 10 rồi bỏ chạy ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, chiều 23/11, Công an TP.HCM thông tin, tài xế có nồng độ cồn.

Đồng thời, nguyên nhân được đánh giá do người điều khiển xe mô tô vượt lên phía trước, bị té vào bên phải rồi bị xe đầu kéo cán chết. Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan điều tra đã xác minh, thu giữ xe container và làm việc với tài xế xe. Bước đầu xác định tài xế sinh năm 1978, quê huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định dấu vết va chạm của các phương tiện liên quan.

Xe container cán chết nam sinh ở huyện Hóc Môn, TP.HCM - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM cho biết ngày 14-11, em T.V.T.T. (sinh năm 2008, thường trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) chạy xe máy trên đường Phạm Văn Sáng.

Đang chạy xe, T. vượt bên trái một xe container chạy phía trước cùng chiều, sau đó tự té ngã về bên phải và bị bánh xe container cán qua người.

Cùng lúc này, xe máy do em H.D.B. (sinh năm 2008, thường trú xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) đi phía sau cùng chiều với xe máy của T. cũng vượt lên bên trái xe container. Do thấy xe máy của T. bị té, B. cũng thắng gấp làm xe và người té ngã xuống đường, xảy ra tai nạn.

Hậu quả T. chết tại hiện trường, còn B. không bị thương tích. Sau tai nạn, xe container không dừng lại mà tiếp tục đi về huyện Bình Chánh.

Vụ nam sinh lớp 7 bị bạn học đánh nhiều lần ở Hà Nội: Người mẹ xác định con tâm thần vĩnh viễn Liên quan đến vụ việc nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần, chị Kiều Thị Mai, mẹ học sinh V.V.T.K., cho biết con trai vẫn chưa lấy lại nhận thức bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-container-can-chet-nam-sinh-lop-10-roi-bo-chay-tai-xe-co-nong-o-con-hai-hoc-sinh-lai-xe-chua-u-tuoi-632903.html