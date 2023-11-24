Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng thông tin về tình trạng hiện tại của cháu bé 22 ngày tuổi bị cha đâm thủng bụng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 23/11, Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cho biết, cháu bé 22 ngày tuổi bị cha đâm thủng bụng đã qua cơn nguy hiểm

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh, bệnh viện đã phẫu thuật cho cháu bé. Hiện cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm và các bác sĩ đang vẫn theo dõi tình hình.

Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng, nơi cháu bé đang được điều trị - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông cầm kéo đâm con ruột của mình trong thương.

Cụ thể, sáng 19/11, do mâu thuẫn vợ chồng, T.V.T (31 tuổi, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) bất ngờ dùng kéo đâm thủng bụng con ruột mới 22 ngày tuổi.

Sau khi xảy ra vụ việc, T. đã cùng vợ đưa con đến Bệnh viện ở TP Tam Kỳ cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng của nạn nhân quá nặng nên các bác sĩ chuyển bé ra Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng để điều trị.

T. từng gây án đâm người thân và đã chấp hành xong án phạt tù cách đây khoảng 3 năm. Sau khi ra tù, người này cưới vợ và sinh hoạt bình thường tại địa phương. Cháu bé bị đâm là con đầu lòng của hai vợ chồng.

Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh bị phụ huynh đánh 'hội đồng' gây thương tích ở TP.HCM Thông tin nữ học sinh lớp 12 Trường THPT Sài Gòn (quận Bình Thạnh) tố bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-cua-chau-be-22-ngay-tuoi-bi-cha-am-thung-bung-hien-ra-sao-632904.html