Một gia đình khoan giếng, 6 hộ dân phải di dời do sụt lún ở Hà Nội

Trước đó, ngày 18/11, gia đình ông Nguyễn Văn Minh (thôn Yên Nội) thuê người đến khoan giếng. Quá trình làm việc, nhóm thợ sử dụng mũi khoan có đường kính 90mm, khoan sâu 40m và không xảy ra sự cố bất thường. Đến sáng 22/11, đội thợ tiếp tục khoan thêm 5m và rút mũi khoan để đặt ống nhựa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 25/11, UBND xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai) cho biết, địa phương đã di dời 6 hộ dân thôn Yên Nội (xã Đồng Quang) ra khỏi khu vực nguy hiểm do sụt lún khi khoan giếng. Đồng thời, UBND xã cử lực lượng chức năng khoanh vùng, ứng trực 24/24 giờ, mời chuyên gia về tìm hiểu nguyên nhân, sớm khắc phục sự cố.

Sau khi đặt được khoảng 24m thì bị mắc kẹt, đội thợ rút tất cả số ống nhựa lên để đặt lại thì thấy có sự cố rạn nứt ngang tường rào nhà ông Minh, giáp với giếng khoan. Sau đó, hiện tượng sụt lún xuất hiện tại một số gia đình lân cận.

Đến nay, đã có 6 hộ dân trong cùng khu vực bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị nghiêng, sụt lún. Người dân đã nhanh chóng thông báo với UBND xã.

Chính quyền rào chắn, lập biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực xảy ra sự cố - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, UBND xã báo cáo lên UBND huyện Quốc Oai. Đồng thời, triển khai các phương án bảo vệ hiện trường như căng dây bao quanh khu vực sụt lún, cử cán bộ trực 24/24h, cập nhật thông tin liên tục để phát hiện sự cố bất thường khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ di dời người và tài sản của 6 hộ dân có nhà bị sụt lún ra khỏi nơi nguy hiểm.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn huyện Quốc Oai, nguyên nhân có thể là khu vực giếng khoan tầng đất yếu, có hang động Karst ngầm. Bởi trước đó, trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng đã 2 lần ghi nhận hiện tượng sụt lún tương tự khi khoan giếng và các nhà khoa học kết luận là do hang Karst ngầm gây ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.